Обвал рубля, что будет с рынком недвижимости?

Понедельник 9 марта в России был выходным, однако уже в обед люди напряглись от новостных ссылок. Доллар 75 рублей…

Депозитарные расписки «Роснефти» на Лондонской бирже потеряли 21,43%, «Лукойла» – 22,13%, «Татнефти» – 20,14%, «Сургутнефтегаза» – 19,18%. Бумаги Сбербанка подешевели на 18,01%, «Газпрома» – на 17%.

Во вторник 10 марта, Рынок акций открылся обвалом индексов Мосбиржи и РТС на 7,9-8,6%. Сильнее всего дешевеют бумаги «Лукойла» (-15,35%), «Татнефти» (-15,31%), «Мечела» (-7,29%) и «Роснефти» (-13,68%). Рост наблюдается у Polymetal (+8,27%), TCS (+5,18%), «Сургутнефтегаз» (+4,44%), «Полюс» (+3,47%).

Для нас с Вами, обычных обывателей, это просто цифры, ни как не влияющие на нашу повседневную жизнь, однако для Центрального банка это показатели к решению по увеличению ключевой ставки рефинансирования.

Что это означает для рынка недвижимости?

Новый 214 закон о долевом строительстве предполагает, что застройщик обязан работать по проектному финансированию (простым языком – брать кредит у банка, так как деньги от продажи долевого строительства теперь приходят в банк, а не на прямую к застройщику, и увидит их застройщик только после регистрации первого права собственности и выплаты процентов банку).

Если Центробанк принимает решение увеличить ключевую ставку, соответственно цена/себестоимость строительства увеличивается на этот процент, но это ещё не всё…

Процентная ставка по ипотечному кредитованию, которая в данный момент находится на историческом минимуме, также увеличивается…

В данный момент все аналитики говорят об одном, НЕОБХОДИМО эту информацию донести до конечного потребителя! Если ВЫ хотите приобрести квартиру в данный момент, лучшего времени, чем ближайшие две недели просто нет.

Но не стоит бросаться на все предложения! Здесь важно подойти к покупке нового жилья очень ответственно:

1. Проверить надёжность застройщика, здесь, пожалуй, явный локомотив в Липецке – АО СЗ «Ремстройсервис», единственный кто три года подряд берёт Федеральную награду «Надёжный застройщик России» (посмотреть можно здесь: https://rss48.ru).

2. Подобрать выгодную и перспективную локацию объекта, на наш взгляд это новый проект Романово Русская мечта, так как цены сейчас находятся на минимуме, а перспектива развития делает проект выгодным даже для инвесторов (посмотреть можно здесь: https://romanovo-city.ru).

3.Также не поленитесь связаться с ипотечным специалистом (тем более это бесплатно). Он рассчитает Вам самую низкую на данный момент процентную ставку по ипотеке, при некоторых вводных она равна ставкам по ипотеке в развитых Европейских странах (связаться со специалистом можно по телефону 50-10-10 с 8:00 до 19:00).

Если Центробанк примет решение увеличить ключевую ставку, последствия будут весьма и весьма тяжелыми для покупателей квартир.

В данный момент не понятно стабилизируется ли цена на нефть, как инвесторы будут вести себя на рынке ценных бумаг и вернётся ли рубль к отметке ниже 70, мы уже проходили подобные кризисы в 2008 году и 2014 сегодня 2020. Необходимо сделать правильный вывод и постараться максимально быстро уберечь свои накопления.

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