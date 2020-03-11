Общество

55 минут назад

Со следующей недели парки Липецка начнут обрабатывать от клещей

5 485
#клещи
2
Со следующей недели парки Липецка начнут обрабатывать от клещей

В этом году в связи с наступлением тёплой погоды дезинсекцию начнут проводить раньше. Обработка территорий липецких парков начнется 16 марта и займёт около недели.

В ближайшее время дезинсекцию также проведут в лесополосах и на склонах 19 микрорайона, на территориях спортивно-рекреационного комплекса «Каменный лог» и городских пляжей.  Следом планируют обработать Косырёвское кладбище и кладбище в районе поселка Матырский.

- Специалисты отмечают, что и эти меры не могут гарантировать 100% защищённость от клещей. В связи с чем людям, которые отправляются на прогулку в парк, советуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело, пользоваться репеллентными (отпугивающими) и акарицидными (убивающими) средствами и периодически осматривать себя. При обнаружении клеща на теле следует обратиться в медицинское учреждение, рекомендуют в пресс-службе администрации Липецка.
5 485
#клещи
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

бук

7 минут назад
не забудьте про саперную пл
ответить

Василич

19 минут назад
Раньше их вообще не былоАся,
ответить

Обработайте !

36 минут назад
Всю Россию от Путина !.
ответить

Аня

47 минут назад
И от коронавируса желательно тоже!
ответить

Ася

50 минут назад
Молодцы,правильно .Не то что раньше было
ответить

Еще в рубрике

Полицейские выявили выявили факт продажи подростку снюса и сигарет
#снюсы
9
Полицейские выявили выявили факт продажи подростку снюса и сигарет

51 минуту назад

Общество
Липецкие школьники из-за карантина перешли на дистанционное обучение
#карантин #коронавирус
4
Липецкие школьники из-за карантина перешли на дистанционное обучение

сегодня, 14:53

Общество
Доходность банковских вкладов — все ниже и ниже
#банковские вклады
24
Доходность банковских вкладов — все ниже и ниже

сегодня, 14:27

Общество
Арбитражный суд признал незаконным решение таможни о взыскании с «Йокохама Р.П.З» 4 миллионов рублей
#таможня
2
Арбитражный суд признал незаконным решение таможни о взыскании с «Йокохама Р.П.З» 4 миллионов рублей

сегодня, 13:29

Общество
Вечером - с хлоркой, днем - со спиртосодержащим раствором
#коронавирус
72
Вечером - с хлоркой, днем - со спиртосодержащим раствором

сегодня, 12:55

Общество
Начался сбор предложений по выдвижению кандидатур на Доску почета «Трудовая Слава города Липецка»
#доска почета
34
Начался сбор предложений по выдвижению кандидатур на Доску почета «Трудовая Слава города Липецка»

сегодня, 11:12

Общество