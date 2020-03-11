Со следующей недели парки Липецка начнут обрабатывать от клещей

В этом году в связи с наступлением тёплой погоды дезинсекцию начнут проводить раньше. Обработка территорий липецких парков начнется 16 марта и займёт около недели.



В ближайшее время дезинсекцию также проведут в лесополосах и на склонах 19 микрорайона, на территориях спортивно-рекреационного комплекса «Каменный лог» и городских пляжей. Следом планируют обработать Косырёвское кладбище и кладбище в районе поселка Матырский.



- Специалисты отмечают, что и эти меры не могут гарантировать 100% защищённость от клещей. В связи с чем людям, которые отправляются на прогулку в парк, советуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело, пользоваться репеллентными (отпугивающими) и акарицидными (убивающими) средствами и периодически осматривать себя. При обнаружении клеща на теле следует обратиться в медицинское учреждение, рекомендуют в пресс-службе администрации Липецка.

