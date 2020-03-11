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сегодня, 11:58

Директор производственной фирмы рассчитался с работниками после действий следственного управления

5 998
#зарплата
Директор производственной фирмы рассчитался с работниками после действий следственного управления

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного региональным СКР по факту невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работникам ООО «Викма», работодатель приступил к выполнению своих обязательств перед трудовым коллективом.  

«Следствием установлено, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Викма», специализирующегося на производстве пластиковых изделий, в период с сентября 2018 по май 2019 года, действуя из корыстной и личной заинтересованности, не выплатил  заработную плату своим работникам. В результате противоправных действий 24 жителя Липецка не получили законное вознаграждение за труд в сумме более 2,5 миллионов рублей. При этом гендиректор ООО «Викма», как считает следствие, располагал денежными средствами, достаточными для выплаты зарплаты, но израсходовал их на различные хозяйственные нужды и расчеты с поставщиками и кредиторами», - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Липецкой области..

Ход следствия, как рассказали в ведомстве, контролировал руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов. Он неоднократно встречался с инициативной группой трудового коллектива.

- В результате предприняты все необходимые меры правового характера, направленные на восстановление нарушенных прав граждан. Директор предприятия рассчитался с работниками прямо в здании следственного управления, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК.

В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Директору ООО «Викма» предъявлено обвинение в соответствии с  ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет.
5 998
#зарплата

Комментарии (5)

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Skrip

34 минуты назад
Да ему прямая дорога на городскую Доску почета сроком на три года
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Для 1

43 минуты назад
Вместе с предприятием
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Берия

55 минут назад
А что на БАМ не отправить или на Беломорканал, и всё сразу встало бы на свои места,а так насрать.
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ВАЛЕТОВ

58 минут назад
Надо пару директоров закрыть годиков на десять,и этот вопрос с невыплатой зарплат закроется раз и навсегда !!! Другие сразу уши подожмут !!!
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1

сегодня, 12:20
Человек предприятие хотел сохранить в кризис, а его уничтожили!
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