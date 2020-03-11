сегодня, 11:58
Директор производственной фирмы рассчитался с работниками после действий следственного управления
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного региональным СКР по факту невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работникам ООО «Викма», работодатель приступил к выполнению своих обязательств перед трудовым коллективом.
Ход следствия, как рассказали в ведомстве, контролировал руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов. Он неоднократно встречался с инициативной группой трудового коллектива.
- В результате предприняты все необходимые меры правового характера, направленные на восстановление нарушенных прав граждан. Директор предприятия рассчитался с работниками прямо в здании следственного управления, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК.
В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Директору ООО «Викма» предъявлено обвинение в соответствии с ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет.
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