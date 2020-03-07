«Пикантные сцены, но без пошлости» - 60 фотографий сегодняшней премьеры театра им. Л. Н. Толстого

Спектакль "Слишком женатый таксист" впервые представили на суд липецкой публики.

Час назад в липецком академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого завершился премьерный показ нового спектакля «Слишком женатый таксист» по пьесе Рэя Куни, подготовленный к Международному женскому дню.

Сегодняшнего вечера артисты и режиссер Мария Колычева-Кайзер ждали особенно. Как призналась постановщик спектакля, она всегда волнуется и переживает, как ее творение воспримет зритель.







От себя скажем: премьера удалась на все сто. Все билеты в театр раскупили в кассе заранее, и вряд ли кто-нибудь пожалел об этом.

Колычева-Кайзер отметила, что в жанре комедия положения почти всё зависит от игры артистов – сыграл эпизод не так, произнёс фразу чуть с другой интонацией и всё – уже не смешно. Но режиссёр в своих артистах уверена.







По сюжету главный герой - таксист, женатый сразу на двух женщинах просто потому что «не смог отказать ни одной», и из-за этого он однажды попал в неловкую ситуацию, а попытки выкрутиться из нее приводили всё к новым и новым казусам. Исполнитель роли артист Роман Коновалов две недели назад предупреждал GOROD48, что образ персонажа ему еще предстоит найти. И, судя по сегодняшней премьере, актёр справился с задачей блестяще! Как, собственно, и остальные его коллеги. А Заслуженный артист России Сергей Бельский в роли инспектора полиции – это вообще высшее мастерство.





Сергей Бельский

В спектакле, возрастной ценз которого 18+, есть немало пикантных моментов.

- Однако они не переходят в пошлость, - отмечает режиссёр, - Все в рамках приличия. Пьеса была написана ещё в 80-х годах прошлого века, она выдержала немало постановок – идёт чуть ли не через каждые два театра. Так что мы пользовались проверенным материалом.







Впрочем, сама Колычева-Кайзер постановки этой пьесы в других театрах не смотрела принципиально.

- Я стараюсь не смотреть то, что собираюсь ставить, чтобы не сбиваться, не начинать невольно копировать и сравнивать, - говорит она, - Я видела только один спектакль Куни – «№13» в постановке МХАТ. Даже пьесу я первый раз прочитала, когда начала искать комедию для постановки.

Необычным в постановке является многое: от сюжета до декораций. Они взяты словно из комиксов (розовая пантера, нарисованная на картине на стене, словно бы является участником действия, прим.), что только подчёркивает фантасмагорию.







- Это пьеса, чтобы культурно отдохнуть – говорит Клычева-Кайзер, - Здесь не нужно ломать голову над сюжетом, нужно просто смотреть и смеяться.

Сегодня на протяжении двух часов хохот стоял такой, что стены тряслись.



GOROD48 посвящает новому спектаклю особый фоторепортаж - 60 снимков с первого показа.





