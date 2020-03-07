Культура

38 минут назад

«Пикантные сцены, но без пошлости» - 60 фотографий сегодняшней премьеры театра им. Л. Н. Толстого

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«Пикантные сцены, но без пошлости» - 60 фотографий сегодняшней премьеры театра им. Л. Н. Толстого

Спектакль "Слишком женатый таксист" впервые представили на суд липецкой публики.

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Час назад в липецком академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого завершился премьерный показ нового спектакля «Слишком женатый таксист» по пьесе Рэя Куни, подготовленный к Международному женскому дню.

Сегодняшнего вечера артисты и режиссер Мария Колычева-Кайзер ждали особенно. Как призналась постановщик спектакля, она всегда волнуется и переживает, как ее творение воспримет зритель.

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От себя скажем: премьера удалась на все сто. Все билеты в театр раскупили в кассе заранее, и вряд ли кто-нибудь пожалел об этом.

Колычева-Кайзер отметила, что в жанре комедия положения почти всё зависит от игры артистов – сыграл эпизод не так, произнёс фразу чуть с другой интонацией и всё – уже не смешно. Но режиссёр в своих артистах уверена.

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По сюжету главный герой - таксист, женатый сразу на двух женщинах просто потому что «не смог отказать ни одной», и из-за этого он однажды попал в неловкую ситуацию, а попытки выкрутиться из нее приводили всё к новым и новым казусам. Исполнитель роли артист Роман Коновалов две недели назад предупреждал GOROD48, что образ персонажа ему еще предстоит найти. И, судя по сегодняшней премьере, актёр справился с задачей блестяще! Как, собственно, и остальные его коллеги. А Заслуженный артист России Сергей Бельский в роли инспектора полиции – это вообще высшее мастерство.

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Сергей Бельский

В спектакле, возрастной ценз которого 18+, есть немало пикантных моментов.

- Однако они не переходят в пошлость, - отмечает режиссёр, - Все в рамках приличия. Пьеса была написана ещё в 80-х годах прошлого века, она выдержала немало постановок – идёт чуть ли не через каждые два театра. Так что мы пользовались проверенным материалом.

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Впрочем, сама Колычева-Кайзер постановки этой пьесы в других театрах не смотрела принципиально.

- Я стараюсь не смотреть то, что собираюсь ставить, чтобы не сбиваться, не начинать невольно копировать и сравнивать, - говорит она, - Я видела только один спектакль Куни – «№13» в постановке МХАТ. Даже пьесу я первый раз прочитала, когда начала искать комедию для постановки.

Необычным в постановке является многое: от сюжета до декораций. Они взяты словно из комиксов (розовая пантера, нарисованная на картине на стене, словно бы является участником действия, прим.), что только подчёркивает фантасмагорию.

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- Это пьеса, чтобы культурно отдохнуть – говорит Клычева-Кайзер, - Здесь не нужно ломать голову над сюжетом, нужно просто смотреть и смеяться.

Сегодня на протяжении двух часов хохот стоял такой, что стены тряслись.

GOROD48 посвящает новому спектаклю особый фоторепортаж - 60 снимков с первого показа.

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Комментарии (3)

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Театрал

11 минут назад
Прикольный спектакль. От души посмеялись. Спасибо режиссеру и артистам, играли гениально. Убранство сцены и правда - нарядное. Рекомендую.
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Житель 26

16 минут назад
Были сегодня на премьере и хочу сказать, что вечер удался, спектакль хороший, * душой.
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Перри Мейсон

33 минуты назад
Не смотрел, но осуждаю. При советской власти такого не было!
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