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10 минут назад

К 8 марта в липецком академическом театре имени Л. Толстого поставят комедию… о двоежёнце (ФОТО)

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#Премьера #ЛГАТД #8 марта
К 8 марта в липецком академическом театре имени Л. Толстого поставят комедию… о двоежёнце (ФОТО)

Создатели постановки не ищут морализаторства, а приглашают липчан и липчанок просто посмеяться.

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В театральном зале полумрак, зрительские кресла закрыты тентом. Светом залита лишь сцена, на которой минимум декораций, но несколько актёров разыгрывают сценку. Пока не всё идет гладко, то и дело действие прерывается командами режиссёра. Так в липецком академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого проходит репетиция нового спектакля «Слишком женатый таксист» по пьесе американского драматурга Рэя Куни.

Режиссёр Мария Колычева-Кайзер называет постановку фантасмагорией, но добавляет, что без гротеска и преувеличения было бы не так смешно.

Как делать нельзя

Пьеса повествует о приключениях таксиста, который оказался женатым сразу на двух женщинах: с одной он изображал семейную идиллию после дневных смен, со второй – после ночных. Жили дамы на соседних улицах, и рано или поздно двоеженцу грозил провал. А тут еще некстати случилась авария, из-за которой герой выбился из привычного «семейного графика». И началось. Чем сильнее он пытается выпутаться из щекотливой ситуации, чем больше обманывает, тем сильнее недоразумения накладываются друг на друга и смешнее становится сюжет.

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Первый показ спектакля намечен на 7 марта, следующий – на 8 марта. Постановку анонсируют, как подарок прекрасной половины человечества к 8 марта.

Главную роль того самого таксиста-двоеженца исполняет Роман Коновалов. Артист рассказал GOROD48, что пока находится в поиске образа, но к премьерному показу он обязательно сложится. А о сюжете высказался так:

- Это ни в коем случае не покушение на традиционные семейные ценности. Скорее историю следует рассматривать как назидание мужчинам, как делать нельзя.

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Надежда на чувство юмора липчан

Режиссер Мария Колычева-Кайзер пока имеет за плечами не так много постановок. Но некоторые уже были отмечены призами. Так, в прошлом году «В день свадьбы» по пьесе В. Розова был признан лучшим спектаклем областного конкурса-фестиваля профессиональных театров «В зеркале сцены».

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Мария Колычева-Кайзер призналась GOROD48, что с первого прочтения влюбилась в пьесу Рэя Куни, которая покорила ее легкостью и юмором.

Драматург включил в свое произведение немало пикантных сцен, но смотрятся они вполне трогательно. По словам Колычевой-Кайзер, в репетруаре ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого имеется немало спектаклей, которые могут вызвать смятение в умах зрителей, но в «Слишком женатом таксисте» искать глубокого смысла не нежно, лучше просто посмеяться.

- Ситуация доведена до абсурда – конечно в жизни такие коллизии исключены… ну или почти исключены, - говорит режиссер, - Поэтому наша задача создать легкую воздушную комедию, чтобы повеселить зрителя. Это как раз то, что нужно к празднику – повеселиться, посмеяться, оставить «былое и думы» на потом. Мы не хотим никакого «моралитэ», вся надежда на чувство юмора зрителя.

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Пьеса «Слишком женатый таксист» (Run For Your Wife) была написана американским драматургом в 1983 году, впервые переведена на русский язык в 2003 году Михаилом Мишиным. С тех пор она не раз ставилась во многих театрах и почти всегда имела успех. Так что можно сказать, что липецкий театр пользуется проверенным материалом.

Но есть один нюанс. Как отметила Мария Колычева-Кайзер, в комедийных спектаклях многое зависит от игры самих актёров: у кого-то ведь может получиться смешно, а у кого-то – не очень. Но режиссёр уверена в своих артистах. Липецкие зрители увидят многих полюбившихся актёров. Так двух жён играют Ксения Романова и Светлана Загорская - последняя является заведующей тупой театра. Выйдет на сцену и заслуженный артист России Сергей Больский. А ещё – Владимир Борисов, Павел Чунихин, Андрей Литвинов, Владислав Габасов.

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Остается пожелать артистам творческого вдохновения в оставшихся репетициях, удачного поиска образов и блестящей премьеры. У них для этого все есть.

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Режиссёр на сцене вносит поправки.

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#Премьера #ЛГАТД #8 марта

Комментарии (1)

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Перри Мейсон

4 минуты назад
"Светлана Загорская - последняя является заведующей тупой театра."))))
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