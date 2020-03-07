Спорт

57 минут назад

Липчанин выиграл студенческий чемпионат России по лёгкой атлетике

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Липчанин выиграл студенческий чемпионат России по лёгкой атлетике

При этом Андрею Ефремову даже не пришлось включать максимальную скорость.

Андрей Ефремов из Липецка стал чемпионом России в беге на 400 метров среди студентов. 23-летний учащийся ЛГПУ отличился в крытом манеже Ярославля, пробежав дистанцию за 48,60 секунды.

Любопытно, что для победы среди студентов Андрею даже не пришлось выкладываться на все сто. Месяц назад на соревнованиях «Русская Зима» в Москве 400-метровку он пробежал почти на секунду быстрее – за 47,66, что стало его личным рекордом (летний личный рекорд – 46,54). Тогда это принесло нашему земляку лишь 3-е место.

Андрей Ефремов – перспективный липецкий легкоатлет. В 2015 году он становился чемпионом Европы среди юниоров в эстафете 4х400 метров, побеждал в юношеских чемпионатах страны в 2015, 2017 гг.

В Ярославле липецкое студенчество представлял еще один ученик педагогического университета 19-летний Тимур Понявкин в беге на 60 метров. На предварительном этапе он пробежал дистанцию за 7,256 секунды, вышел в полуфинал, но дальше дело не пошло.

Возглавлял липецкую команду доцент кафедры спортивных дисциплин института физической культуры и спорта ЛГПУ Андрей Чеботарёв.

Фото ВФЛА

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