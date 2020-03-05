Происшествия

сегодня, 15:34

Дошутился: пьяный житель Чаплыгина столкнул знакомую в реку, женщина погибла

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#несчастный случай
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Дошутился: пьяный житель Чаплыгина столкнул знакомую в реку, женщина погибла

55-летний житель  Чаплыгина признан виновным в причинении смерти другому лицу по неосторожности. Чаплыгинский районный суд приговорил его к условному сроку.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый и потерпевшая в состоянии алкогольного опьянения, находились на берегу реки Становая Ряса.

- Осознавая, что женщина, сидящая у кромки воды, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, а вода в реке всего около 4 градусов подсудимый толкнул ее в спину, от чего та упала в реку и захлебнулась, - сообщает прокуратура Липецкой области

По факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура района.

- Учитывая полное признание подсудимым своей вины, обстоятельства дела, суд приговорил его к наказанию в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком - 6 месяцев, - рассказали о приговоре в областной прокуратуре.

5 1771
#несчастный случай
1

Комментарии (5)

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Наш

6 минут назад
Ваш, при Сталяне за твои мысли ты раком в Гулаге бы стоял со спущенными штанами, как и твой дед.
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Ваш

28 минут назад
в СССР такого не было, пря Сталяне за неправильные мысли расстреливали.
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была страна, осталась территория

55 минут назад
Нет слов, ..была страна ,осталась территория.
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в СССР такого не было

56 минут назад
прт этом режиме за стакпнчик в сторону Росгвардии дают срок как за убийство.
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Нет слов

сегодня, 15:42
Куда наша страна приплыла.
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