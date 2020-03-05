Дошутился: пьяный житель Чаплыгина столкнул знакомую в реку, женщина погибла

55-летний житель Чаплыгина признан виновным в причинении смерти другому лицу по неосторожности. Чаплыгинский районный суд приговорил его к условному сроку.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый и потерпевшая в состоянии алкогольного опьянения, находились на берегу реки Становая Ряса.



- Осознавая, что женщина, сидящая у кромки воды, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, а вода в реке всего около 4 градусов подсудимый толкнул ее в спину, от чего та упала в реку и захлебнулась, - сообщает прокуратура Липецкой области



По факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура района.



- Учитывая полное признание подсудимым своей вины, обстоятельства дела, суд приговорил его к наказанию в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком - 6 месяцев, - рассказали о приговоре в областной прокуратуре.



