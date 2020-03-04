В Елецком районе «ГАЗель» сгорела после столкновения с автоцистерной

Сегодня около 20.00 на альтернативном участке трассы «Дон» у села Казинка Елецкого района Липецкой области столкнулись автоцистерна перевозившая мазут и «ГАЗель». После столкновения «ГАЗель» загорелась, водитель автомобиля погиб. Трасса «Дон» в месте аварии перекрыта.









Водитель автоцистерны получил травмы, его госпитализировали врачи «скорой».



- Личность погибшего пока не установлена, - рассказали GOROD48 в областном управлении МВД. - На время следственных действий участок трассы перекрыт.



- На месте аварии работали пожарные подразделения, - сообщили GOROD48 в ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пожарные потушили «ГАЗель», угрозы возгорания мазута в цистерне не было.Водитель автоцистерны получил травмы, его госпитализировали врачи «скорой».- Личность погибшего пока не установлена, - рассказали GOROD48 в областном управлении МВД. - На время следственных действий участок трассы перекрыт.