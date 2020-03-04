вчера, 22:31
В Елецком районе «ГАЗель» сгорела после столкновения с автоцистерной
Сегодня около 20.00 на альтернативном участке трассы «Дон» у села Казинка Елецкого района Липецкой области столкнулись автоцистерна перевозившая мазут и «ГАЗель». После столкновения «ГАЗель» загорелась, водитель автомобиля погиб. Трасса «Дон» в месте аварии перекрыта.
Водитель автоцистерны получил травмы, его госпитализировали врачи «скорой».
- Личность погибшего пока не установлена, - рассказали GOROD48 в областном управлении МВД. - На время следственных действий участок трассы перекрыт.
Капец