Происшествия

вчера, 22:31

В Елецком районе «ГАЗель» сгорела после столкновения с автоцистерной

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#авария #ДТП
В Елецком районе «ГАЗель» сгорела после столкновения с автоцистерной

Сегодня около 20.00 на альтернативном участке трассы «Дон» у села Казинка Елецкого района Липецкой области столкнулись автоцистерна перевозившая мазут и «ГАЗель». После столкновения «ГАЗель» загорелась, водитель автомобиля погиб. Трасса «Дон» в месте аварии перекрыта.

- На месте аварии работали пожарные подразделения, - сообщили GOROD48 в ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пожарные потушили «ГАЗель», угрозы возгорания мазута в цистерне не было.



Водитель автоцистерны получил травмы, его госпитализировали врачи «скорой».

- Личность погибшего пока не установлена, - рассказали GOROD48 в областном управлении МВД. - На время следственных действий участок трассы перекрыт.

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#авария #ДТП

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Капец

39 минут назад
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