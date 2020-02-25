Турнир по шахматам в Задонске открыли… показательные выступления десантников (ФОТО)

За шахматными досками сразились 180 участников из четырёх областей.

II открытый межрегиональный турнир по быстрым шахматам, посвящённый Дню защитника Отечества и 75-летию Великой Победы, прошёл в школе №2 Задонска.

Соревнования собрали 180 юных шахматистов из Липецкой, Воронежской, Тульской и Тамбовской областей.

Зрителей тоже оказалось немало – около трёх сотен человек присутствовали на открытии, на котором выступили воспитанники студии «Музыкальный экспресс», скрипачка Евгения Атабекян, а также представители «Союза десантников» Задонского района и спортивно-патриотического клуба «Альфа», подготовившие показательные выступления.

Приветственными речами участников напутствовали начальник областного управления по физической культуре и спорту Михаил Маринин, глава Задонского района Алексей Щедров, глава Задонска Владимир Калугин, президент областной федерации шахмат Заур Дзантиев, председатель межрегионального объединения «Альфа» Александр Дмитриевич Чернов, ветеран погрануправления ФСБ России генерал-майор Сергей Викторович Комаревцев и другие.







Соревнования проходили по четырём возрастным группам у юношей и одной – среди девушек. В старшей группе (2003-08 г.р.) после 9-ти туров борьбы по швейцарской системе Победу одержал Александр Полухин из Воронежской области – 7,5 очков из 9 возможных. Следом за ним на пьедестале расположились два кандидата в мастера спорта из Липецкой области – Семён Казьмин и Арсений Букатин – по 7 очков.







Среди юношей 2009-2010 г.р. победу одержал рейтинг-фаворит турнира Дмитрий Никулин из Тамбовской области – 7,5 очков. Его земляк Иван Зелепукин стал вторым – 7 очков.

Интересная борьба разгорелась за 3-е место: в итоге по 7 очков набрали липчанин Никита Дроганов и единственная девочка, рискнувшая выступить среди ребят, победительница первенства ЦФО Анна Лопухова из Задонска. В итоге по дополнительным показателям «бронза» досталась Никите.







В самой младшей группе (2011 г.р. и моложе) победил Дмитрий Иванов из Липецка – 8 очков. Вторым стал тамбовчанин Егор Поздняков – 7,5, третьим финишировал воронежец Артем Кузьминых - 7.

У девочек мерились силами 38 шахматисток, а первое место заняла участница Высшей лиги первенства России 2020 года Красникова Регина (Лебедянский район) – 8,5 очков из 9. Второй стала липчанка Дарина Мохаммад, а третьей Оксана Скороварова из Ельца – обе набрали по 7,5 очка.







Быстрые шахматы (или – рапид) – разновидность игры, где участнику дается на партию от 10 до 60 минут. Если меньше 10 – это блиц, если больше 60 – то уже классические шахматы.