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Турнир по шахматам в Задонске открыли… показательные выступления десантников (ФОТО)

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#Шахматы #быстрые шахматы
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Турнир по шахматам в Задонске открыли… показательные выступления десантников (ФОТО)

За шахматными досками сразились 180 участников из четырёх областей.

II открытый межрегиональный турнир по быстрым шахматам, посвящённый Дню защитника Отечества и 75-летию Великой Победы, прошёл в школе №2 Задонска.

Соревнования собрали 180 юных шахматистов из Липецкой, Воронежской, Тульской и Тамбовской областей.

Зрителей тоже оказалось немало – около трёх сотен человек присутствовали на открытии, на котором выступили воспитанники студии «Музыкальный экспресс», скрипачка Евгения Атабекян, а также представители «Союза десантников» Задонского района и спортивно-патриотического клуба «Альфа», подготовившие показательные выступления.

Приветственными речами участников напутствовали начальник областного управления по физической культуре и спорту Михаил Маринин, глава Задонского района Алексей Щедров, глава Задонска Владимир Калугин, президент областной федерации шахмат Заур Дзантиев, председатель межрегионального объединения «Альфа» Александр Дмитриевич Чернов, ветеран погрануправления ФСБ России генерал-майор Сергей Викторович Комаревцев и другие.

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Соревнования проходили по четырём возрастным группам у юношей и одной – среди девушек. В старшей группе (2003-08 г.р.) после 9-ти туров борьбы по швейцарской системе Победу одержал Александр Полухин из Воронежской области – 7,5 очков из 9 возможных. Следом за ним на пьедестале расположились два кандидата в мастера спорта из Липецкой области – Семён Казьмин и Арсений Букатин – по 7 очков.

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Среди юношей 2009-2010 г.р. победу одержал рейтинг-фаворит турнира Дмитрий Никулин из Тамбовской области – 7,5 очков. Его земляк Иван Зелепукин стал вторым – 7 очков.

Интересная борьба разгорелась за 3-е место: в итоге по 7 очков набрали липчанин Никита Дроганов и единственная девочка, рискнувшая выступить среди ребят, победительница первенства ЦФО Анна Лопухова из Задонска. В итоге по дополнительным показателям «бронза» досталась Никите.

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В самой младшей группе (2011 г.р. и моложе) победил Дмитрий Иванов из Липецка – 8 очков. Вторым стал тамбовчанин Егор Поздняков – 7,5, третьим финишировал воронежец Артем Кузьминых - 7.

У девочек мерились силами 38 шахматисток, а первое место заняла участница Высшей лиги первенства России 2020 года Красникова Регина (Лебедянский район) – 8,5 очков из 9. Второй стала липчанка Дарина Мохаммад, а третьей Оксана Скороварова из Ельца – обе набрали по 7,5 очка.

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Быстрые шахматы (или – рапид) – разновидность игры, где участнику дается на партию от 10 до 60 минут. Если меньше 10 – это блиц, если больше 60 – то уже классические шахматы.

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#Шахматы #быстрые шахматы
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Комментарии (7)

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Сеанс одновременной игры

4 минуты назад
Патриоты разбивали шахматные доски об головы десантников.
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Фауст

13 минут назад
))) Быстрые шахматы по десанстки.! )) Остап Бендер показывал..))
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*

20 минут назад
Невпихуемое.
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За каким лешим

23 минуты назад
десантуру и патриотов притащили? Доски об головы разбивать? Интересно, чем руководствовались организаторы мероприятия?
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поручик Ржевский

23 минуты назад
Чиполлино, за мной не заржавеет, главное-победа.
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Чиполлино

24 минуты назад
поручик Ржевский, А если он будет тебя матом- то ты через бедро с захватом и ход конём по голове.
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поручик Ржевский

50 минут назад
"Не мычу, не телюсь, весь-как вата, надо что-то бить-уже пора, чем же бить? Ладьёю-страшновато, справа в челюсть-вроде рановато, неудобно-первая игра". В.С. Высоцкий "Честь шахматной короны".
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