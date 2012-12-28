Пенсионерка перевела мошенникам 1 миллион 200 тысяч рублей

Женщину обманули по одной из классических схем

В начале года 76-летняя пенсионерка заказала БАДы. Получила добавки и пропила курс препаратов. Через месяц ей позвонили неизвестные люди, но «от лица организации, занимающейся возмещением ущерба».- Со слов мошенников, приобретенные БАДы оказались некачественными – их употребление могло привести к негативным побочным последствиям. Всем людям, которые приобрели добавки, якобы, положена компенсация. Чтобы ей возместили полученный моральный ущерб, женщина должна внести деньги, которые будут суммироваться со средствами всех заказчиков препаратов ненадлежащего качества. Со слов «специалиста», от количества собранных денежных средств будет зависеть окончательная сумма компенсаций. В течение месяца на указанный счёт мошенников женщина перевела около 1,2 миллиона рублей. Гражданку уверяли, что положенную ей выплату она получит после того, как все потерпевшие внесут свои деньги. Но когда от женщины в очередной раз попросили перечислить средства, она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.