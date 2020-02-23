В мире

49 минут назад

Логинов снялся с последней гонки ЧМ по биатлону после обысков

120

Накануне спортсмен допустил, что в ближайшее время может завершить карьеру на фоне постоянных нападок из-за его допинговой дисквалификации в 2015 году


Российский биатлонист Александр Лонинов не выступит в масс-старте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб сборной России по биатлону.
Гонка с общего старта состоится в воскресенье и станет последним соревнованием чемпионата мира.

Накануне итальянская полиция провела обыск в номере Логинова после обращения Международного союза биатлонистов. Причиной этих действий стало то, что личный тренер Логинова Александр Касперович нарушил регламент чемпионата мира, пройдя на соревнования по чужой аккредитации, сообщает РБК.


120

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

11 тысяч россиян находятся под контролем в связи с коронавирусом
11 тысяч россиян находятся под контролем в связи с коронавирусом

43 минуты назад

В мире
Сторонник идеи плоской Земли погиб в США при полете на самодельной ракете
Сторонник идеи плоской Земли погиб в США при полете на самодельной ракете

53 минуты назад

В мире
В Мексике пропала 15-летняя росиянка
В Мексике пропала 15-летняя росиянка

сегодня, 11:00

В мире
В Болгарии впервые за 17 лет запретили факельное шествие неонацистов
В Болгарии впервые за 17 лет запретили факельное шествие неонацистов

сегодня, 10:51

В мире
США провели учения, симулирующие ядерный удар по России
1
США провели учения, симулирующие ядерный удар по России

вчера, 11:53

В мире
В отель российских биатлотнистов в Италии пришли с обысками
В отель российских биатлотнистов в Италии пришли с обысками

вчера, 11:49

В мире