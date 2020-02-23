49 минут назад
Логинов снялся с последней гонки ЧМ по биатлону после обысков
Накануне спортсмен допустил, что в ближайшее время может завершить карьеру на фоне постоянных нападок из-за его допинговой дисквалификации в 2015 году
Гонка с общего старта состоится в воскресенье и станет последним соревнованием чемпионата мира.
Накануне итальянская полиция провела обыск в номере Логинова после обращения Международного союза биатлонистов. Причиной этих действий стало то, что личный тренер Логинова Александр Касперович нарушил регламент чемпионата мира, пройдя на соревнования по чужой аккредитации, сообщает РБК.