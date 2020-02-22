Происшествия
28 минут назад
Столкновение «BMW» и такси попало на видео
Классическую аварию записала камера уличного наблюдения.
В Сети появилась запись с уличной видеокамеры, на которую попал момент ДТП на перекрестке улиц Гагарина и Плеханова. Там сегодня в 12:19 столкнулись автомобиль такси и «BMW». Такси поворачивало на улицу Плеханова, когда иномарка первой стартовала со светофора в сторону Сокола. От удара машины разбросало по дороге. После столкновения из-под капота «BMW» повалил дым. К машине бросился водитель красной иномарки. Он помог открыть заклинившую дверь со стороны водителя.
Напомним, в аварии никто не пострадал.
Видео: Роман Бадулин
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Напомним, в аварии никто не пострадал.
Видео: Роман Бадулин
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Шаурма