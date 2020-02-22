В мире

29 минут назад

США провели учения, симулирующие ядерный удар по России

75

В Пентагоне рассказали, что сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором с РФ ведется война

Соединенные Штаты провели военные учения, симулирующие нанесение ответного удара с использованием ядерного оружия после применения Россией в Европе ядерного оружия малой мощности против стран НАТО. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов представитель Пентагона высокого ранга.

"Мы провели небольшие учения, скажем так", - говорится в стенограмме брифинга, распространенной пресс-службой американского военного ведомства.

По его словам, "сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией, и Россия принимает решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО".

"Потом начинается разговор, который бы был в этом случае, сначала с министром обороны, а потом в конечном счете с президентом, чтобы решить, какой давать ответ", - рассказал представитель министерства обороны США.

Ведущему брифинга был задан вопрос, каким был ответ Соединенных Штатов по легенде учений. "Ответ США был, я думаю, что не буду об этом говорить, но это был ограниченный ответ", - сказал он. Представителя Пентагона попросили уточнить, был ли ответ ядерным. "Ну, да", - признал он. "Они совершают нападение на нас с применением ядерного оружия малой мощности. Так что во время учений мы симулировали ответ с использованием ядерного оружия", - заявил представитель военного ведомства.

В учениях принимал участие министр обороны США Марк Эспер, а также конгрессмен-республиканец от штата Небраска Джефф Фортенберри. Оба они получили представление о том, как будет вестись координация действий в случае ядерного кризиса, подчеркнули в Пентагоне, сообщает tass.ru.



75

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В отель российских биатлотнистов в Италии пришли с обысками
В отель российских биатлотнистов в Италии пришли с обысками

30 минут назад

В мире
Двух российских моряков отправили в тюрьму почти на 400 лет
#нелегалы #суд #приговор
Двух российских моряков отправили в тюрьму почти на 400 лет

вчера, 13:24

В мире
Немецкий стрелок оставил предсмертное видео перед убийствами в кальянных
#стрелок
Немецкий стрелок оставил предсмертное видео перед убийствами в кальянных

20.02.2020 16:21

В мире
Находка в Чехии может переписать всю историю приручения собак
#собаки #археология
Находка в Чехии может переписать всю историю приручения собак

20.02.2020 16:11

В мире
Подтверждена утечка данных об авиакатастрофе
#авиакатастрофа
Подтверждена утечка данных об авиакатастрофе

20.02.2020 15:33

В мире
Компания «Роснефти» попала под санкции США
#санкции #нефть
Компания «Роснефти» попала под санкции США

19.02.2020 15:10

В мире