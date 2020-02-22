Общество

31 минуту назад

Липчанка выберет «Красу Вселенной 2021»

3 188
#конкурс #красота
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Липчанка выберет «Красу Вселенной 2021»

Наша землячка сама была обладательницей этого звания в 2018 году.

21-летняя липчанка Ирина Сорокина вошла в состав жюри международного фестиваля красоты и творчества «Краса Вселенной 2021». Девушка попала в члены жюри, так как она сама была обладательницей титула «Краса Вселенной 2018». Помимо липчанки выбирать лучшую участницу фестиваля красоты будут победительницы проекта 2017-2020 годов.

Ирина Сорокина стала обладательницей звания, когда ей было 19 лет и она была студенткой факультета иностранных языков ЛГПУ. Девушка тогда работала преподавателем английского языка у детей и школьников младших классов. Ирина - профессиональная модель и обладательница титула «Краса Липецкой области 2016».

Отбор участниц нового конкурса уже стартовал. В фестивале могут принять участие незамужние или разведенные творческие девушки в возрасте от 18 до 30 лет с гражданством в любой стране мира, у которых на данный момент нет детей. Одно из главных условий для участия - социально-активная жизненная позиция претенденток. В этом году организаторы фестиваля решили заменить дефиле в купальниках на творческие и интеллектуальные конкурсы. Финалисткам придется подготовить небольшие видеовизитки, где будет рассказываться о глобальных проблемах человечества и пути их решения.

Фото:  http://www.beautyofuniverse.ru/

3 188
#конкурс #красота
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Комментарии (3)

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Раздвигая ноги

13 минут назад
где будет рассказываться о глобальных проблемах человечества и пути их решения
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Родина

14 минут назад
Похоже девушка не в себе...
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Вот

27 минут назад
Замуж за иностранца и виллу в придачу
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