Липчанка выберет «Красу Вселенной 2021»

Наша землячка сама была обладательницей этого звания в 2018 году.

Фото:

http://www.beautyofuniverse.ru/

21-летняя липчанка Ирина Сорокина вошла в состав жюри международного фестиваля красоты и творчества «Краса Вселенной 2021». Девушка попала в члены жюри, так как она сама была обладательницей титула «Краса Вселенной 2018». Помимо липчанки выбирать лучшую участницу фестиваля красоты будут победительницы проекта 2017-2020 годов.Ирина Сорокина стала обладательницей звания, когда ей было 19 лет и она была студенткой факультета иностранных языков ЛГПУ. Девушка тогда работала преподавателем английского языка у детей и школьников младших классов. Ирина - профессиональная модель и обладательница титула «Краса Липецкой области 2016».Отбор участниц нового конкурса уже стартовал. В фестивале могут принять участие незамужние или разведенные творческие девушки в возрасте от 18 до 30 лет с гражданством в любой стране мира, у которых на данный момент нет детей. Одно из главных условий для участия - социально-активная жизненная позиция претенденток. В этом году организаторы фестиваля решили заменить дефиле в купальниках на творческие и интеллектуальные конкурсы. Финалисткам придется подготовить небольшие видеовизитки, где будет рассказываться о глобальных проблемах человечества и пути их решения.