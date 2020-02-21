Общество
20 минут назад
Игорь Артамонов: «Это какое-то Средневековье»
Губернатор Липецкой области отреагировал на вопрос с обеспечением школьников питьевой водой.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов разместил в своем Instagram пост насчет темы обеспечения питьевой водой учеников в школах региона. Губернатор считает, что отсутствие в учреждениях образования чистой воды для питья — Средневековье, и обещает, что школы Липецкой области будут обеспечены ею.
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- Недавний инцидент показал, в том числе, проблему отсутствия пригодной для питья воды в школах. Это какое-то Средневековье. Мы запускаем новый проект по установке в школах питьевых фонтанчиков со встроенной системой фильтрации. Будет смонтировано порядка 840 фонтанчиков. На это направим 21,5 млн рублей. Всё будет установлено в строгом соответствии с действующими санитарными нормами (СанПиН 2.4.5.2409-08). Рассчитываю, что к новому учебному году проект будет реализован, -пишет губернатор.
Ранее насчет оснащения школ питьевыми фонтанчиками школ Липецка рассказывала председатель департамента образования Светлана Бедрова. В Instagram она сообщила, чтобы не мешать учебному процессу, работы по установке питьевых фонтанчиков будут проводиться летом во время школьных каникул. Планируется, что в каждом учебном заведении появится сразу несколько фонтанов. И вопрос с обеспечением водой всех липецких школьников наконец будет закрыт.
Напомним, в начале февраля федеральные СМИ вволю оттоптались на скандале в 21-й школе Липецка, где первоклассника лишили доступа к воде из кулера из-за того, что его мама не сдала денег на нужды класса. На эту позорную историю со школьными поборами оперативно отреагировали отвечающие за сферу образования чиновники. Областная и городская администрации стали обсчитывать финансовую возможность оборудования всех школ Липецка питьевыми фонтанчиками. Власти выбрали этот вариант, который оказался гораздо дешевле другого - оборудования за счет бюджетных средств школ кулерами с бутилированной водой.
⠀
- Недавний инцидент показал, в том числе, проблему отсутствия пригодной для питья воды в школах. Это какое-то Средневековье. Мы запускаем новый проект по установке в школах питьевых фонтанчиков со встроенной системой фильтрации. Будет смонтировано порядка 840 фонтанчиков. На это направим 21,5 млн рублей. Всё будет установлено в строгом соответствии с действующими санитарными нормами (СанПиН 2.4.5.2409-08). Рассчитываю, что к новому учебному году проект будет реализован, -пишет губернатор.
Ранее насчет оснащения школ питьевыми фонтанчиками школ Липецка рассказывала председатель департамента образования Светлана Бедрова. В Instagram она сообщила, чтобы не мешать учебному процессу, работы по установке питьевых фонтанчиков будут проводиться летом во время школьных каникул. Планируется, что в каждом учебном заведении появится сразу несколько фонтанов. И вопрос с обеспечением водой всех липецких школьников наконец будет закрыт.
Напомним, в начале февраля федеральные СМИ вволю оттоптались на скандале в 21-й школе Липецка, где первоклассника лишили доступа к воде из кулера из-за того, что его мама не сдала денег на нужды класса. На эту позорную историю со школьными поборами оперативно отреагировали отвечающие за сферу образования чиновники. Областная и городская администрации стали обсчитывать финансовую возможность оборудования всех школ Липецка питьевыми фонтанчиками. Власти выбрали этот вариант, который оказался гораздо дешевле другого - оборудования за счет бюджетных средств школ кулерами с бутилированной водой.
Житель
Ирина
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