Общество

20 минут назад

Игорь Артамонов: «Это какое-то Средневековье»

4 541
#питьевые фонтанчики #кулер
Игорь Артамонов: «Это какое-то Средневековье»

Губернатор Липецкой области отреагировал на вопрос с обеспечением школьников питьевой водой.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов разместил в своем Instagram пост насчет темы обеспечения питьевой водой учеников в школах региона. Губернатор считает, что отсутствие в учреждениях образования чистой воды для питья — Средневековье, и обещает, что школы Липецкой области будут обеспечены ею.

- Недавний инцидент показал, в том числе, проблему отсутствия пригодной для питья воды в школах. Это какое-то Средневековье. Мы запускаем новый проект по установке в школах питьевых фонтанчиков со встроенной системой фильтрации. Будет смонтировано порядка 840 фонтанчиков. На это направим 21,5 млн рублей. Всё будет установлено в строгом соответствии с действующими санитарными нормами (СанПиН 2.4.5.2409-08). Рассчитываю, что к новому учебному году проект будет реализован, -пишет губернатор.


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Ранее насчет оснащения школ питьевыми фонтанчиками школ Липецка рассказывала председатель департамента образования Светлана Бедрова. В Instagram она сообщила, чтобы не мешать учебному процессу, работы по установке питьевых фонтанчиков будут проводиться летом во время школьных каникул. Планируется, что в каждом учебном заведении появится сразу несколько фонтанов. И вопрос с обеспечением водой всех липецких школьников наконец будет закрыт.

Напомним, в начале февраля федеральные СМИ вволю оттоптались на скандале в 21-й школе Липецка, где первоклассника лишили доступа к воде из кулера из-за того, что его мама не сдала денег на нужды класса. На эту позорную историю со школьными поборами оперативно отреагировали отвечающие за сферу образования чиновники. Областная и городская администрации стали обсчитывать финансовую возможность оборудования всех школ Липецка питьевыми фонтанчиками. Власти выбрали этот вариант, который оказался гораздо дешевле другого - оборудования за счет бюджетных средств школ кулерами с бутилированной водой.
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#питьевые фонтанчики #кулер

Комментарии (4)

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Житель

3 минуты назад
А если посещать общественные места иногда, то можно ещё увидеть средневековье а то и неордельтальский * . ТАК ЧТО У НАС ГЛАВА ДОЛЁК О НАСУЩНОЙ ЖИЗНИ ГОРОЖАН.
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Ирина

6 минут назад
Не забудьте школу 35 в Сселках.
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Пудель не гони

7 минут назад
Фонтанчик с минеральной водой в Нижнем парке открыть не можете,а все хвалебные речи толкаешь,какие у вас кадры замечательные.Ваши все назначения-это полное кумовское днище!,заточенное на распил бюджетных денег,но никак на созидание.
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Как по мне

8 минут назад
Средневековье - это допускать учительницу, которая унижает ученика за бедность родителей, преподавать к школе и более того, заставлять маму, которая заступилась за своего ребенка, умолять эту недостойную женщину вернуться. Особенно, если заставляет это сделать мэр города
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