Общество
55 минут назад
Реконструкция проспекта Победы: как ее перетерпеть и что через восемь месяцев получит город
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22 февраля в Липецке начинается второй этап реконструкции проспекта Победы. Сегодня в 23.00 проспект закроют от улицы Механизаторов до Площади Победы. В ночь с 8 на 9 марта строители перекроют еще один отрезок магистрали: от улицы Механизаторов до площади Кольцевой.
Конкурс на реконструкцию проспекта Победы выиграло московское ООО ТК «Руслан-1». В прошлом году этот подрядчик обновил проспект от кольцевой развязки улицы Водопьянова до монумента «Танк». Участок длиной в полтора километра оставался закрытым для движения с 26 мая по 2 сентября, а окончательно строительные работы на проспекте завершились к декабрю. Опыт, который получили специалисты департамент дорог и транспорта в прошлом году, учли. Как говорит председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка Николай Воронин, к главной дорожной стройке города мэрия готовилась целый год. GOROD48 узнал, что же ждет липчан во время последнего этапа реконструкции проспекта.
Для чего проводится реконструкция
В результате реконструкции проспект Победы - главный участок дорожной сети, которая соединяет федеральную трассу А-133 с центром Липецка, расширится до шести полос. Кроме того, во время реконструкции ресурсные организации («Газпром», «Квадра», «ЛГЭК», «Ростелеком») обновят сети, что позволит забыть о порывах в этой части города.
Так ли нужна городу шестиполосная магистраль? Современные урбанисты считают, что организация движения в городах должна быть направлена на развитие общественного транспорта, велодорожек и пешеходных зон. Делать это предлагается за счет ограничения движения личного транспорта, организации транспортных потоков, а не увеличения числа полос на дорогах.
- У нас очень грамотные специалисты, как в Липецке, так и в Минтрансе. И поверьте, только инженерные решения могут решить проблему загруженности дорог. Если мы не сделаем трехполосное движение, если мы не установим новые светофорные объекты, то с постоянно растущим числом транспорта в городе решение проблемы загруженности дорог будет только откладываться. При всем моем уважении к урбанистам, не все их формулы привязаны к реальности, - считает председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин.
Что будет сделано
В этом году на проспекте Победы обновят участок протяженностью 2,3 километра (от Кольцевой площади до площади Победы). Контрактом предусмотрено расширение проезжей части проспекта до шести полос, ширина дорожного полотна составит 21 метр против сегодняшних 15.
Выделенных полос для общественного транспорта на проспекте не появится. Чтобы компенсировать пропускную способность магистрали, для автобусов сделают остановочные карманы.
Также на проспекте заменят наружное освещение, отремонтируют тротуары, переустроят систему ливневой канализации, снесут нестационарные объекты торговли, заменят остановочные павильоны (некоторые из них перенесут), организуют автостоянки, парковочные и заездные карманы, разобьют зоны отдыха. От Центрального рынка до проспекта 60 лет СССР строители проложат велодорожку.
В принципе, второй участок проспекта Победы повторит облик первого, который реконструировали в прошлом году.
Впервые за современную историю Липецка на проспекте одновременно с дорожниками будут работать сразу четыре сетевые компании.
АО «Газпром газораспределение Липецк» собирается переложить около полутора километров коммуникаций – от площади Победы до пересечения проспекта с улицей Механизаторов. Перекладка газовых сетей начнется сразу же после остановки движения по проспекту. Часть сетей газовая компания переложит открытым способом, часть - методом горизонтально-направленного бурения (проколом). Все работы «Газпром газораспределение Липецк» планируется завершить до июля.
Липецкий филиал ПАО «Квадра» заменит 587 метров теплосетей. Вместо ветхих труб энергетики проложат современные в ППУ изоляции с повышенным сроком службы. Причем более 400 метров теплотрассы будут «вынесены» непосредственно из-под дороги – то есть, проложены заново. Стоимость этих работ составит 59 миллионов рублей. Реконструкцию «Квадра» начнет уже в марте.
При этом энергетики обещают, что ни один потребитель из-за этих работ от услуг отключен не будет.
Куда денутся зеленые насаждения
Одной из болезненных частей реконструкции станет снос примерно 200 деревьев. В мэрии уверяют - к сносу отнеслись выборочно. Там, где можно было обойтись опиловкой, деревья не трогали.
Взамен снесенных насаждений в рамках муниципальных экологических программ высадят новые растения.
- Часть деревьев мы отправим в питомник на передержку, а потом высадим на проспекте заново. При выборе нового посадочного материала в первую очередь будем обращать внимание на выносливость и быстрый рост растений, но не забудем и про эстетику. Эта магистраль нагружена, поэтому зеленые насаждения восстановим полностью, - говорит Николай Воронин.
Сколько продлится ремонт
Прогнозы, как показала реконструкция первого участка проспекта Победы, дело неблагодарное. Наученные горьким опытом прошлого года дорожники называют только сроки исполнения контракта, а не открытия проспекта для движения. В то же время, GOROD48 сообщили, что до середины осени надеяться на открытие движения от Кольцевой площади до площади Победы не стоит. Мэрии просит липчан набраться терпения.
Как объехать
Основным дублёром перекрытого проспекта Победы станет улица Папина. Но так как по ней запустят пассажирский транспорт, владельцев личных автомобилей просят по возможности пользоваться другими объездами.
Альтернативным объездом станет путь по улицам Индустриальной и 2-й Индустриальной от заправки в районе Кольцевой площади до улицы Механизаторов.
Движение по улице Индустриальной от Механизаторов до Кольцевой станет односторонним, по такой же схеме организуется движение по улице 2-й Индустриальной на участке от Кольцевой до улицы Механизаторов.
От улицы Механизаторов по той же Индустриальной можно проехать до улицы Депутатской, затем по Колхозной до БЦ «Виктория». А потом по улице Мичурина - до улицы Неделина.
Так как дорога на этом пути узкая, то в мэрии все же рекомендуют пользоваться улицами Механизаторов и 50 лет НЛМК. Или уходить от Кольцевой на Водопьянова и дальше через Яна Берзина на Космонавтов, если водителю нужно только миновать перекрытый участок.
Как будет жить улица Папина
Основной поток транспорта все же примет улица Папина. По ней пойдут и пассажирские автобусы. На улице установят пять временных и четыре полноценных остановочных павильона. Ограниченное количество полноценных остановок связано с тем, что не везде их можно установить без помехи для автомобильного и пешеходного движения.
На первые два-три дня после перекрытия проспекта прогнозируется задержка движения пассажирского транспорта по улице Папина на 15-20 минут от существующего графика. Затем движение по Папина мэрия надеется стабилизировать за счет регулировок светофорных объектов и умных светофоров. Также поток будут отсекать светофоры на площади Танкистов.
В городских дорожных службах понимают, что на Папина есть несколько узких участков, где четырёхполосное движение становится практически трехполосным. Поэтому организацию движения будут корректировать в режиме реального времени. Следить за ситуацией на Папина дорожники собираются через онлайн-камеры. В случае аварии на место ДТП сразу направят экипаж автоинспекторов. Поэтому мелкие аварии не станут долгой помехой для движения.
Как изменятся маршруты общественного транспорта
Перекрытие проспекта Победы изменит маршруты общественного транспорта как городского, так и межмуниципального.
Через улицу Папина пройдут муниципальные маршруты: №№1Т, 35, 37, 323, 323А, 8, 308, 27, 36, 315, 308К, 347, 2Т, 9Т, 300, 30, 330, 321, 352, 353, 28. Начальной точкой маршрута №302 станет остановка «Улица Индустриальная». От нее же будет начинать движение новый маршрут 28К. Он пройдет через улицы Механизаторов, 50 лет НЛМК и Неделина на левый берег и обратно.
Межмуницпальные маршруты №№102, 103, 402 укорачиваются до остановочного пункта «Автовокзал». Маршрут №106 укорачивается до остановочного пункта «Площадь Мира». Автобусы маршрута №125 поедут по улцам Терешковой, 8 Марта, Папина, Водопьянова.
Маршрут №148 теперь пройдет через 10 микрорайон без следования через железнодорожный вокзал;
Междугородные маршруты №№553, 559, 590, 600 на участке «Автовокзал» – Грязи пойдут по дороге Восточный обход (автовокзал, проспект Победы, памятник Танкистам, Октябрьский мост, автодорога в обход ЛТЗ, дорога Восточный обход, дорога Липецк – Грязи).
Стоимость реконструкции
Реконструкция второй очереди проспекта Победы обойдется в 649,9 миллиона рублей. Это деньги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Куда жаловаться
По вопросам организации дорожного движения можно обратиться по телефону 239-336 (администрация Липецка), или написать на адрес электронной почты dtdb-pto@mail.ru, а также в инстаграм @bkad_lipetsk. По организации движения общественного транспорта - в инстаграм @deptrans48.
Конкурс на реконструкцию проспекта Победы выиграло московское ООО ТК «Руслан-1». В прошлом году этот подрядчик обновил проспект от кольцевой развязки улицы Водопьянова до монумента «Танк». Участок длиной в полтора километра оставался закрытым для движения с 26 мая по 2 сентября, а окончательно строительные работы на проспекте завершились к декабрю. Опыт, который получили специалисты департамент дорог и транспорта в прошлом году, учли. Как говорит председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка Николай Воронин, к главной дорожной стройке города мэрия готовилась целый год. GOROD48 узнал, что же ждет липчан во время последнего этапа реконструкции проспекта.
Для чего проводится реконструкция
В результате реконструкции проспект Победы - главный участок дорожной сети, которая соединяет федеральную трассу А-133 с центром Липецка, расширится до шести полос. Кроме того, во время реконструкции ресурсные организации («Газпром», «Квадра», «ЛГЭК», «Ростелеком») обновят сети, что позволит забыть о порывах в этой части города.
Так ли нужна городу шестиполосная магистраль? Современные урбанисты считают, что организация движения в городах должна быть направлена на развитие общественного транспорта, велодорожек и пешеходных зон. Делать это предлагается за счет ограничения движения личного транспорта, организации транспортных потоков, а не увеличения числа полос на дорогах.
- У нас очень грамотные специалисты, как в Липецке, так и в Минтрансе. И поверьте, только инженерные решения могут решить проблему загруженности дорог. Если мы не сделаем трехполосное движение, если мы не установим новые светофорные объекты, то с постоянно растущим числом транспорта в городе решение проблемы загруженности дорог будет только откладываться. При всем моем уважении к урбанистам, не все их формулы привязаны к реальности, - считает председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин.
Что будет сделано
В этом году на проспекте Победы обновят участок протяженностью 2,3 километра (от Кольцевой площади до площади Победы). Контрактом предусмотрено расширение проезжей части проспекта до шести полос, ширина дорожного полотна составит 21 метр против сегодняшних 15.
Выделенных полос для общественного транспорта на проспекте не появится. Чтобы компенсировать пропускную способность магистрали, для автобусов сделают остановочные карманы.
Также на проспекте заменят наружное освещение, отремонтируют тротуары, переустроят систему ливневой канализации, снесут нестационарные объекты торговли, заменят остановочные павильоны (некоторые из них перенесут), организуют автостоянки, парковочные и заездные карманы, разобьют зоны отдыха. От Центрального рынка до проспекта 60 лет СССР строители проложат велодорожку.
В принципе, второй участок проспекта Победы повторит облик первого, который реконструировали в прошлом году.
Впервые за современную историю Липецка на проспекте одновременно с дорожниками будут работать сразу четыре сетевые компании.
АО «Газпром газораспределение Липецк» собирается переложить около полутора километров коммуникаций – от площади Победы до пересечения проспекта с улицей Механизаторов. Перекладка газовых сетей начнется сразу же после остановки движения по проспекту. Часть сетей газовая компания переложит открытым способом, часть - методом горизонтально-направленного бурения (проколом). Все работы «Газпром газораспределение Липецк» планируется завершить до июля.
Липецкий филиал ПАО «Квадра» заменит 587 метров теплосетей. Вместо ветхих труб энергетики проложат современные в ППУ изоляции с повышенным сроком службы. Причем более 400 метров теплотрассы будут «вынесены» непосредственно из-под дороги – то есть, проложены заново. Стоимость этих работ составит 59 миллионов рублей. Реконструкцию «Квадра» начнет уже в марте.
При этом энергетики обещают, что ни один потребитель из-за этих работ от услуг отключен не будет.
Куда денутся зеленые насаждения
Одной из болезненных частей реконструкции станет снос примерно 200 деревьев. В мэрии уверяют - к сносу отнеслись выборочно. Там, где можно было обойтись опиловкой, деревья не трогали.
Взамен снесенных насаждений в рамках муниципальных экологических программ высадят новые растения.
- Часть деревьев мы отправим в питомник на передержку, а потом высадим на проспекте заново. При выборе нового посадочного материала в первую очередь будем обращать внимание на выносливость и быстрый рост растений, но не забудем и про эстетику. Эта магистраль нагружена, поэтому зеленые насаждения восстановим полностью, - говорит Николай Воронин.
Сколько продлится ремонт
Прогнозы, как показала реконструкция первого участка проспекта Победы, дело неблагодарное. Наученные горьким опытом прошлого года дорожники называют только сроки исполнения контракта, а не открытия проспекта для движения. В то же время, GOROD48 сообщили, что до середины осени надеяться на открытие движения от Кольцевой площади до площади Победы не стоит. Мэрии просит липчан набраться терпения.
Как объехать
Основным дублёром перекрытого проспекта Победы станет улица Папина. Но так как по ней запустят пассажирский транспорт, владельцев личных автомобилей просят по возможности пользоваться другими объездами.
Альтернативным объездом станет путь по улицам Индустриальной и 2-й Индустриальной от заправки в районе Кольцевой площади до улицы Механизаторов.
Движение по улице Индустриальной от Механизаторов до Кольцевой станет односторонним, по такой же схеме организуется движение по улице 2-й Индустриальной на участке от Кольцевой до улицы Механизаторов.
От улицы Механизаторов по той же Индустриальной можно проехать до улицы Депутатской, затем по Колхозной до БЦ «Виктория». А потом по улице Мичурина - до улицы Неделина.
Так как дорога на этом пути узкая, то в мэрии все же рекомендуют пользоваться улицами Механизаторов и 50 лет НЛМК. Или уходить от Кольцевой на Водопьянова и дальше через Яна Берзина на Космонавтов, если водителю нужно только миновать перекрытый участок.
Как будет жить улица Папина
Основной поток транспорта все же примет улица Папина. По ней пойдут и пассажирские автобусы. На улице установят пять временных и четыре полноценных остановочных павильона. Ограниченное количество полноценных остановок связано с тем, что не везде их можно установить без помехи для автомобильного и пешеходного движения.
На первые два-три дня после перекрытия проспекта прогнозируется задержка движения пассажирского транспорта по улице Папина на 15-20 минут от существующего графика. Затем движение по Папина мэрия надеется стабилизировать за счет регулировок светофорных объектов и умных светофоров. Также поток будут отсекать светофоры на площади Танкистов.
В городских дорожных службах понимают, что на Папина есть несколько узких участков, где четырёхполосное движение становится практически трехполосным. Поэтому организацию движения будут корректировать в режиме реального времени. Следить за ситуацией на Папина дорожники собираются через онлайн-камеры. В случае аварии на место ДТП сразу направят экипаж автоинспекторов. Поэтому мелкие аварии не станут долгой помехой для движения.
Как изменятся маршруты общественного транспорта
Перекрытие проспекта Победы изменит маршруты общественного транспорта как городского, так и межмуниципального.
Через улицу Папина пройдут муниципальные маршруты: №№1Т, 35, 37, 323, 323А, 8, 308, 27, 36, 315, 308К, 347, 2Т, 9Т, 300, 30, 330, 321, 352, 353, 28. Начальной точкой маршрута №302 станет остановка «Улица Индустриальная». От нее же будет начинать движение новый маршрут 28К. Он пройдет через улицы Механизаторов, 50 лет НЛМК и Неделина на левый берег и обратно.
Межмуницпальные маршруты №№102, 103, 402 укорачиваются до остановочного пункта «Автовокзал». Маршрут №106 укорачивается до остановочного пункта «Площадь Мира». Автобусы маршрута №125 поедут по улцам Терешковой, 8 Марта, Папина, Водопьянова.
Маршрут №148 теперь пройдет через 10 микрорайон без следования через железнодорожный вокзал;
Междугородные маршруты №№553, 559, 590, 600 на участке «Автовокзал» – Грязи пойдут по дороге Восточный обход (автовокзал, проспект Победы, памятник Танкистам, Октябрьский мост, автодорога в обход ЛТЗ, дорога Восточный обход, дорога Липецк – Грязи).
Стоимость реконструкции
Реконструкция второй очереди проспекта Победы обойдется в 649,9 миллиона рублей. Это деньги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Куда жаловаться
По вопросам организации дорожного движения можно обратиться по телефону 239-336 (администрация Липецка), или написать на адрес электронной почты dtdb-pto@mail.ru, а также в инстаграм @bkad_lipetsk. По организации движения общественного транспорта - в инстаграм @deptrans48.
13 1446
Что скажете
48
Администрация мобилизована !
Я веселюсь
ПОРА
Денис
А это
Воронин
?
Прохожий