Общество
28 минут назад
Не оплатил квитанцию за электричество – могут отключить. Что делать?
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С начала прошлого года липчанам 114 тысяч раз направляли уведомления о введении ограничения поставки электроэнергии.
Причиной стали неплатежи за потребленные киловатт-часы. Если бы гарантирующий поставщик не взыскивал неплатежи, то жители Липецкой области могли бы не оплатить 233,7 млн кВт*ч., это примерно 1/5 часть электроэнергии, которую потребили все жители региона за прошедший год. Большинство липчан, получивших уведомления, погасили неплатежи не дожидаясь, когда останутся без света и оплатили долги на общую сумму в 130 млн рублей. Были среди них и те, кто перевел оплату с помощью онлайн-сервиса прямо в присутствии специалистов по введению ограничения.
«Как правило, потребители ошибочно полагают, что основанием для введения ограничения может стать сумма задолженности, которая образуется, если не платить длительное время: несколько месяцев или даже лет. Но в Постановлении Правительства РФ N 354 (ред. от 13.07.2019) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" сказано, что достаточно накопить задолженность по оплате коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы, исчисленных исходя из норматива, установленного в регионе, независимо от наличия или отсутствия прибора учета. Например, если минимальный норматив потребления электроэнергии для однокомнатной квартиры и одном проживающем человеке составляет 132 кВт*ч в месяц, то минимальная задолженность, за которую вводится ограничение, исчисленная исходя из норматива потребления, составит 264 кВт*ч умноженная на соответствующий тариф. То есть ограничение может быть введено за двухмесячную задолженность в сумме от 679 рублей», - сообщили в пресс-службе гарантирующего поставщика электроэнергии в Липецкой области.
Ограничение с начала прошлого года было введено для 7 918 потребителей, это те жители региона, которые не отреагировали на полученное уведомление. Сразу после этого большая часть владельцев обесточенного жилья пополнили свои счета, погасив еще 20 млн рублей долгов. Электроэнергию им подали в течение нескольких часов после оплаты счетов. Однако, нашлись и те, кто самовольно подключился к электросетям и продолжил пользоваться электричеством после введения ограничения. За год в регионе выявили
1 121 нарушения, предусмотренного статьей 7.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за самовольное подключение и использование электрической энергии.
«Так, самовольное подключение к электрическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электрической энергии, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Стоит добавить, что повторное совершение указанного административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 80 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей» - рассказали представители пресс-службы УМВД России по Липецкой области.
Потребителю, который был уведомлен об ограничении, не погасил долг и обнаружил на выключателе пломбу с надписью «ограничено за задолженность», нужно полностью оплатить неплатежи и расходы, связанные с введением ограничения и возобновлением предоставления коммунальной услуги в размере 3 тысячи рублей, затем необходимо по телефону контакт-центра гарантирующего поставщика 8 800 220-00-09 оставить заявку на подключение.
Причиной стали неплатежи за потребленные киловатт-часы. Если бы гарантирующий поставщик не взыскивал неплатежи, то жители Липецкой области могли бы не оплатить 233,7 млн кВт*ч., это примерно 1/5 часть электроэнергии, которую потребили все жители региона за прошедший год. Большинство липчан, получивших уведомления, погасили неплатежи не дожидаясь, когда останутся без света и оплатили долги на общую сумму в 130 млн рублей. Были среди них и те, кто перевел оплату с помощью онлайн-сервиса прямо в присутствии специалистов по введению ограничения.
«Как правило, потребители ошибочно полагают, что основанием для введения ограничения может стать сумма задолженности, которая образуется, если не платить длительное время: несколько месяцев или даже лет. Но в Постановлении Правительства РФ N 354 (ред. от 13.07.2019) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" сказано, что достаточно накопить задолженность по оплате коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы, исчисленных исходя из норматива, установленного в регионе, независимо от наличия или отсутствия прибора учета. Например, если минимальный норматив потребления электроэнергии для однокомнатной квартиры и одном проживающем человеке составляет 132 кВт*ч в месяц, то минимальная задолженность, за которую вводится ограничение, исчисленная исходя из норматива потребления, составит 264 кВт*ч умноженная на соответствующий тариф. То есть ограничение может быть введено за двухмесячную задолженность в сумме от 679 рублей», - сообщили в пресс-службе гарантирующего поставщика электроэнергии в Липецкой области.
Ограничение с начала прошлого года было введено для 7 918 потребителей, это те жители региона, которые не отреагировали на полученное уведомление. Сразу после этого большая часть владельцев обесточенного жилья пополнили свои счета, погасив еще 20 млн рублей долгов. Электроэнергию им подали в течение нескольких часов после оплаты счетов. Однако, нашлись и те, кто самовольно подключился к электросетям и продолжил пользоваться электричеством после введения ограничения. За год в регионе выявили
1 121 нарушения, предусмотренного статьей 7.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за самовольное подключение и использование электрической энергии.
«Так, самовольное подключение к электрическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электрической энергии, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Стоит добавить, что повторное совершение указанного административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 80 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей» - рассказали представители пресс-службы УМВД России по Липецкой области.
Потребителю, который был уведомлен об ограничении, не погасил долг и обнаружил на выключателе пломбу с надписью «ограничено за задолженность», нужно полностью оплатить неплатежи и расходы, связанные с введением ограничения и возобновлением предоставления коммунальной услуги в размере 3 тысячи рублей, затем необходимо по телефону контакт-центра гарантирующего поставщика 8 800 220-00-09 оставить заявку на подключение.
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