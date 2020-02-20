Общество

48 минут назад

Несколько десятков улиц частного сектора останутся без света

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#отключения
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Несколько десятков улиц частного сектора останутся без света
Сегодня с 09:00 до 16:00 сразу два десятка улиц частного сектора останутся без света.

Электричество отключат жителям улиц Зеленой, Спортивной, Ильича, Украинской, Дачной, Профсоюзной, Чехова, Волгоградской, Бехтерева, Красина, Седова, 1-вой Воронежской, 2-рой Воронежской, Лазо, Донской, Степной, Станиславского, 3 Сентября, Гвардейской, Песчаной, Краснодонской, Кошевого, Зеленой, Тургенева, Студенческой, Декабристов, Никитина, а также переулков Линейный, Спортивный и Сосновый. Света также не будет в доме № 11 по улице Юношеской, и № 4 по улице Прудной, домах №№ 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов и №№ 4а, 4б, 4г по улице Геологической.

С 08:00 до 13:00 обесточат улицы Поселковую, Городовикова, Медицинскую, Солнечную, Рудничную, Техническую, Жактовскую, Ударников, Исполкомовскую, Ангарскую, Детскую, Базарную, Почтовую, Монтажников, а также переулок Сырский. 

С 09:00 до 17:00 без света останется снт «Мечта». 

С 09:00 до 17:00 отопления не будет в домах №№ 43, 43б, 43в, 43г, 57а по улице Юношеской.

Холодную воду отключат с 09:00 до 17:00 в домах №№ 3, 7, 11, 11/1 по улице Юных Натуралистов,
№ 7 по улице Айвазовского, № 11а по улице Папина, №3 4а стр. 1, 4б, 6а по улице Доватора, №№ 22, 22а по проспекту Победы.

С 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся улицы Тихая, М. Светлова, Ярославская, Бурлакова, Добровская, Патриотическая, Артема. А с 10:00 до 20:00 холодной воды не будет у жителей улиц Прудной, Исполкомовской, Технической, Жактовской, Ударников, Паровозной, Поселковой, Рудничной, Рябиновой, Городовикова, Медицинской, Солнечной, Ю. Смирнова, Минской, С. Тянь-Шаньского, Бабушкина, Бардина, переулка Ракетного. 

Как пояснили в пресс-службе ЛГЭК, все отключения связаны с проведением ремонтных работ. 

405
#отключения
1

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