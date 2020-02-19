НЛМК Live

22 минуты назад

НЛМК внедрил систему искусственного интеллекта в помощь сталевару

132
#искусственный интеллект
НЛМК внедрил систему искусственного интеллекта в помощь сталевару

На НЛМК разработали и внедрили цифровой сервис, который помогает максимально точно дозировать ферросплавы при выплавке стали.

Ферросплавы – металлические добавки в расплав при производстве жидкой стали для придания ей необходимых свойств. Например, хром делает сталь нержавеющей, ванадий повышает ее прочность, молибден дает ей стойкость к высоким температурам. На НЛМК могут выпускать несколько сотен марок стали для каждой из которой нужно добавить строгое количество ферросплавов определенного вида.  


Ранее при расчете количества и состава ферросплавов сталевар использовал инструкции и личный опыт. Теперь ему помогает сервис, который на основе анализа всего массива данных о прошедших плавках с высокой точностью прогнозирует оптимальный расход ферросплавов для получения целевого химического состава стали. Чтобы сделать это максимально эффективно, сервис обращается к базе данных предприятия за информацией о количестве имеющихся на складе ферросплавов, их взаимозаменяемости и стоимости. Машинный анализ этой информации помогает рассчитать оптимальный состав и точный объем ферросплавов для получения стали требуемого химсостава. Результаты расчетов выводятся на экран монитора в качестве рекомендации, и сталевару остается принять окончательное решение, сообщает пресс-служба НЛМК.. 

Систему внедрили в первом конвертерном цехе на обычном марочном сортаменте. После расширения сервиса на весь сортамент двух цехов сталеплавильного производства ожидаемый экономический эффект составит около 100 млн рублей в год. 
132
#искусственный интеллект

Еще в рубрике

НЛМК приглашает липчан на знакомство с миром металла
#экскурсия
НЛМК приглашает липчан на знакомство с миром металла

вчера, 11:24

НЛМК Live
НЛМК познакомит учащихся сельских школ с профессией металлурга
#образование #профориентация
НЛМК познакомит учащихся сельских школ с профессией металлурга

14.02.2020 11:51

НЛМК Live
Новолипецкий комбинат направил на социальные программы в регионе более 1,6 млрд рублей
#социальные программы
Новолипецкий комбинат направил на социальные программы в регионе более 1,6 млрд рублей

13.02.2020 09:55

НЛМК Live
НЛМК организовал обучение 15 тысяч работников
#обучение персонала
НЛМК организовал обучение 15 тысяч работников

10.02.2020 12:29

НЛМК Live
НЛМК рассказал об итогах встречи жителей Введенского сельсовета с руководителями компании «Стагдок»
#Стагдок. Введенский сельсовет
НЛМК рассказал об итогах встречи жителей Введенского сельсовета с руководителями компании «Стагдок»

09.02.2020 16:59

НЛМК Live
Благотворительный фонд НЛМК «Милосердие» стал победителем всероссийского конкурса
#благотворительность #фонд «Милосердие»
Благотворительный фонд НЛМК «Милосердие» стал победителем всероссийского конкурса

07.02.2020 16:39

НЛМК Live