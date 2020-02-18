Происшествия

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Бывшим вип-чиновникам на полгода продлили срок содержания под стражей

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#Ольга Крючкова #Михаил Бакланов
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Бывшим вип-чиновникам на полгода продлили срок содержания под стражей

Ольгу Крючкову и Михаила Бакланова оставили в СИЗО до 25 июня.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления судебного департамента по Липецкой области, фигурантам громкого уголовного дела по получению взятки - бывшему начальнику областного управления имущественных и земельных отношений Ольге Крючковой, экс-председателю департамента архитектуры и градостроительства администрации Липецка Михаилу Бакланову и адвокату Владимиру Писаренко - Советский районный суд Липецка продлил на полгода, до 25 июня, срок содержания под стражей.

Напомним, что в январе бывших высокопоставленных «земельных» чиновников этапировали в Липецк из столичных следственных изоляторов. С той поры они находятся в СИЗО. В Советском районном суде уже идут процессы с их участием, пока закрытые для СМИ. Один из них связан с мерой пресечения арестованным, которые желали бы на период слушаний их уголовного дела находиться под домашним арестом.

Как оказалось, этот обычно скоротечный процесс стал долгоиграющим. Так, в январе Советский суд продлил по ходатайству стороны обвинения срок содержания под стражей на полгода, но областной суд отменили такое постановление. И вот вчера суд первой инстанции, рассмотрев все аргументы сторон процесса, решил, что обвиняемые все же должны находиться под стражей на момент начало судебных слушаний по существу уголовного дела. Как стало известно GOROD48, адвокаты подсудимых собираются вновь оспорить такое постановление.

Второй процесс в Советском районном суде связан непосредственно с рассмотрением судьей Екатериной Аршиновой (это - первое серьезное уголовное дело служительницы Фемиды, ранее носившей прокурорские погоны) уголовного дела Крючковой, Бакланова и Писаренко по существу. Стороны процесса увязли в казуистике предварительных слушаний и никак не могут выйти на начало судебного разбирательства, когда в зал заседания пустят представителей СМИ, а представитель прокуратуры зачитает обвинительное заключение.

Напомним, что Ольга Крючкова с осени 2018 года находится под стражей по уголовному делу о получении взятки. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, осенью 2016 года Ольга Крючкова получила через Бакланова и Писаренко взятку от предпринимателя за действия в его пользу: выдачу письменного согласия на предоставление права аренды на земельный участок, находящийся в собственности Липецкой области, ранее находившийся в аренде у другого лица. Как считает следствие, Бакланов, а также его знакомые Артем Ларин, Сергей Медников и адвокат Писаренко выступили посредниками в получении Крючковой взятку в 10 миллионов рублей (Ольга Крючкова якобы получила половину суммы, а оставшиеся деньги посредники поделили между собой).
16 1628
#Ольга Крючкова #Михаил Бакланов
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Комментарии (16)

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Гость

7 минут назад
И всех ее шестёрок кого она в управлении оставила пересажать.
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Гость

12 минут назад
Пусть сидит гадина. Столько жизни всем потравила. Так людей унижала и оскорбляла. И такая карма! По делом будет.
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Житель

22 минуты назад
Если всех едросов воров и жуликов расстрелять -то у нас будет не хватка чиновников.
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Житель

23 минуты назад
Скоро выпустят как денежки с них вытащат и выпустят не первые.
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Туфельки ей принесите

34 минуты назад
Ведьма, как народ гнобила! Давайте ей принесём наши старые туфли, пусть ходит на зоне!!!!
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Не колятся?

39 минут назад
Возьмите кувалду побольше
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Александр

42 минуты назад
Во просто продуманы . Кто такую схему продумает ?
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Житель

45 минут назад
Было бы неплохо!
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Гозис

53 минуты назад
Расстрелять
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Перри Мейсон

56 минут назад
Во, кровавый режим лютует
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