Мэрия Липецка спасла от гриппа хоккеистов ДНР

Администрация города перенесла в связи с карантином на день начало международного турнира.

Неделю назад глава Липецка Евгения Уваркина анонсировала проведение в Липецке международного хоккейного турнира памяти Героя России Олега Пешкова с участием команд из Белоруссии, ДНР и Сербии. Матчи должны были начаться 21 февраля. Но уже тогда было известно, что с 13 по 22 февраля все школы Липецка закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ. В соцсетях задались вопросом: можно ли проводить такое массовое мероприятие как хоккейный турнир в период эпидемии простудных заболеваний?- Нет, нельзя, - ответили на вопрос GOROD48 в администрации Липецка. - Поэтому было принято решение о переносе начала турнира на 22 февраля. Его торжественное открытие запланировано на 15.00 в СК «Звездный». Дата начала турнира согласована с управлением Роспотребнадзора по Липецкой области.- В последний день карантина возможно проведение массовых мероприятий. Тем более, что мы видим, как позитивно сказались введенные ограничения на посещение школ на уровень заболеваемости детей и подростков простудными заболеваниями. В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ стабилизирована на отметках ниже эпидпорога среди школьников, - сообщила GOROD48 заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Щукина.