Общество

26 минут назад

Мэрия Липецка спасла от гриппа хоккеистов ДНР

4 247
#хоккей #карантин
Мэрия Липецка спасла от гриппа хоккеистов ДНР

Администрация города перенесла в связи с карантином на день начало международного турнира.

Неделю назад глава Липецка Евгения Уваркина анонсировала проведение в Липецке международного хоккейного турнира памяти Героя России Олега Пешкова с участием команд из Белоруссии, ДНР и Сербии. Матчи должны были начаться 21 февраля. Но уже тогда было известно, что с 13 по 22 февраля все школы Липецка закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ. В соцсетях задались вопросом: можно ли проводить такое массовое мероприятие как хоккейный турнир в период эпидемии простудных заболеваний?

b99a07a8-6498-487a-b491-32d96a7d1121.jpg

- Нет, нельзя, - ответили на вопрос GOROD48 в администрации Липецка. - Поэтому было принято решение о переносе начала турнира на 22 февраля. Его торжественное открытие запланировано на 15.00 в СК «Звездный». Дата начала турнира согласована с управлением Роспотребнадзора по Липецкой области.

- В последний день карантина возможно проведение массовых мероприятий. Тем более, что мы видим, как позитивно сказались введенные ограничения на посещение школ на уровень заболеваемости детей и подростков простудными заболеваниями. В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ стабилизирована на отметках ниже эпидпорога среди школьников, - сообщила GOROD48 заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Щукина.


фото: belnaviny.by
4 247
#хоккей #карантин

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Перри Мейсон

6 минут назад
Ленка, это бывшая часть Украины))
ответить

Ленка

7 минут назад
Россию знаю, Сербию знаю, Беларусь знаю. А "ДНР" не знаю.
ответить

Наш

9 минут назад
А своих кинули, как всегда, аж все школы даже позакрывали!
ответить

Ваш

12 минут назад
Ещё не хватает команд из Ирака, Ирана, Венесуэлы, северной Кореи и лнр.
ответить

Еще в рубрике

Диану Арбенину очаровали липецкие рыбы
#Арбенина #соцсети
Диану Арбенину очаровали липецкие рыбы

3 минуты назад

Общество
Мэрия обнародовала схему движения пассажирского транспорта на время ремонта проспекта Победы
#транспорт #проспект Победы
1
Мэрия обнародовала схему движения пассажирского транспорта на время ремонта проспекта Победы

18 минут назад

Общество
В Липецке началась подготовка к возможному весеннему паводку
#паводок
4
В Липецке началась подготовка к возможному весеннему паводку

31 минуту назад

Общество
Недорогие тюльпаны к Международному женскому дню в Липецке можно будет купить на ярмарках
#тюльпаны #8 марта
8
Недорогие тюльпаны к Международному женскому дню в Липецке можно будет купить на ярмарках

сегодня, 14:08

Общество
Липчане бросают вызов Великобритании: на Масленицу пройдут бега с блинами и сковородками
#блинный забег #Масленица
43
Липчане бросают вызов Великобритании: на Масленицу пройдут бега с блинами и сковородками

сегодня, 13:16

Общество
Суд запретил липчанам ходить по мосту
#мост
22
Суд запретил липчанам ходить по мосту

сегодня, 11:44

Общество