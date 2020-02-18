Причина смерти 4-летней девочки - утопление

Чтобы окончательно разобраться в трагическом случае в ванной комнате, СКР региона назначил ряд дополнительных судебно-медицинских экспертиз.
По нашумевшему случаю смерти четырехлетнего ребенка в ванной
Октябрьским отделом СУ СК РФ в Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Первый вывод судебных медиков - утопление - не удовлетворил органы следствия. По данному уголовному делу назначен ряд дополнительных судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых может стать ясно, от чего оставленная без присмотра малышка ушла под воду в наполненной до половины ванной (не исключена вероятность какой-то патологии, вовремя не выявленная врачами).
Напомним, что захлебнувшуюся в ванне дочь пытался реанимировать отец, но его попытки оказались тщетны. А ребенка в ванной комнате без присмотра оставила мама.
Гость
Денис