Происшествия

16 минут назад

Причина смерти 4-летней девочки - утопление

2 621
#несчастный случай
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Причина смерти 4-летней девочки - утопление

Чтобы окончательно разобраться в трагическом случае в ванной комнате, СКР региона назначил ряд дополнительных судебно-медицинских экспертиз.

По нашумевшему случаю смерти четырехлетнего ребенка в ванной Октябрьским отделом СУ СК РФ в Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Первый вывод судебных медиков - утопление - не удовлетворил органы следствия. По данному уголовному делу назначен ряд дополнительных судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых может стать ясно, от чего оставленная без присмотра малышка ушла под воду в наполненной до половины ванной (не исключена вероятность какой-то патологии, вовремя не выявленная врачами).

Напомним, что захлебнувшуюся в ванне дочь пытался реанимировать отец, но его попытки оказались тщетны. А ребенка в ванной комнате без присмотра оставила мама.
2 621
#несчастный случай
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Комментарии (2)

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Гость

7 минут назад
Город48 хуже желтой прессы. Комментарии хотя бы закройте.
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Денис

12 минут назад
Так утопление или не утопление? Заголовок со статьёй разница.
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