Происшествия
32 минуты назад
Следственный комитет разбирается в причинах смерти четырехлетней девочки
10 1204
Захлебнувшуюся в ванне дочь пытался реанимировать отец, но его попытки были тщетны.
Как уже сообщал GOROD48, вчера в Липецке четырехлетняя девочка утонула в ванной: мама ненадолго оставила дочь в воде, а когда вернулась, обнаружила девочку без признаков жизни. По данному факту Октябрьским отделом СУ СК РФ в Липецкой области началась проверка.
Как стало известно GOROD48, отец девочки после крика жены, обнаружившей ребенка под водой без признаков жизни, попытался реанимировать девочку. Он положил малышку на кровать, стал делать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Все это, увы, не помогло.
Погибшая девочка была единственным ребенком в благополучной семье. Какие-то серьезные заболевания у нее диагностированы не были, что, очевидно, сделает в данном случае неприменимым к родителям погибшей девочки санкций статьи 125 УК РФ («оставление в опасности») - в четырехлетнем возрасте дети уже достаточно самостоятельны, чтобы не утонуть в наполненной наполовину ванной. Главный вопрос, ответ на который будет получен правоохранительными органами сегодня, - причина смерти ребенка. Уже известно, например, что полгода назад, когда девочка болела ОРВИ, у нее были проблемы со здоровьем - она задыхалась. Возможно, у ребенка была какая-то патология, вовремя не выявленная врачами.
Как стало известно GOROD48, отец девочки после крика жены, обнаружившей ребенка под водой без признаков жизни, попытался реанимировать девочку. Он положил малышку на кровать, стал делать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Все это, увы, не помогло.
Погибшая девочка была единственным ребенком в благополучной семье. Какие-то серьезные заболевания у нее диагностированы не были, что, очевидно, сделает в данном случае неприменимым к родителям погибшей девочки санкций статьи 125 УК РФ («оставление в опасности») - в четырехлетнем возрасте дети уже достаточно самостоятельны, чтобы не утонуть в наполненной наполовину ванной. Главный вопрос, ответ на который будет получен правоохранительными органами сегодня, - причина смерти ребенка. Уже известно, например, что полгода назад, когда девочка болела ОРВИ, у нее были проблемы со здоровьем - она задыхалась. Возможно, у ребенка была какая-то патология, вовремя не выявленная врачами.
10 1204
Троль
Город 48 самый недалёкий паблик
енот
аррпр
Ну да..
Додик
Ау
Очередная идиотка
Отец
злой