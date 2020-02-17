Происшествия

32 минуты назад

Следственный комитет разбирается в причинах смерти четырехлетней девочки

10 1204
#несчастный случай
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Следственный комитет разбирается в причинах смерти четырехлетней девочки

Захлебнувшуюся в ванне дочь пытался реанимировать отец, но его попытки были тщетны.

Как уже сообщал GOROD48, вчера в Липецке четырехлетняя девочка утонула в ванной: мама ненадолго оставила дочь в воде, а когда вернулась, обнаружила девочку без признаков жизни. По данному факту Октябрьским отделом СУ СК РФ в Липецкой области началась проверка.

Как стало известно GOROD48, отец девочки после крика жены, обнаружившей ребенка под водой без признаков жизни, попытался реанимировать девочку. Он положил малышку на кровать, стал делать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Все это, увы, не помогло.

Погибшая девочка была единственным ребенком в благополучной семье. Какие-то серьезные заболевания у нее диагностированы не были, что, очевидно, сделает в данном случае неприменимым к родителям погибшей девочки санкций статьи 125 УК РФ («оставление в опасности») - в четырехлетнем возрасте дети уже достаточно самостоятельны, чтобы не утонуть в наполненной наполовину ванной. Главный вопрос, ответ на который будет получен правоохранительными органами сегодня, - причина смерти ребенка. Уже известно, например, что полгода назад, когда девочка болела ОРВИ, у нее были проблемы со здоровьем - она задыхалась. Возможно, у ребенка была какая-то патология, вовремя не выявленная врачами.
10 1204
#несчастный случай
3

Комментарии (10)

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Троль

1 минуту назад
Мамаша и утопила наверно
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Город 48 самый недалёкий паблик

2 минуты назад
Очередная идиотка, Город 48 закройте комментарии или вы можете только в статейках про власть закрывать их?????????????????????????
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енот

4 минуты назад
Ау, Закройте рты ублюдки
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аррпр

4 минуты назад
Ну да.., Закройте рты ублюдки!!!!!!!!!
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Ну да..

8 минут назад
Ау, врачи же ребенка то утопили. Силой мысли. А "яжмать" будем жалеть. Бабло то куда отправлять? Бабло скрасит печаль яжматки.
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Додик

8 минут назад
Мамаши бросают детей и бегут ответить поболтать по телефону. Результат плачевный. Мамашу под суд
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Ау

12 минут назад
Ну есессвенно обвинят врачей,конечно,а кто же еще,а мама....ну что мама,ОНАЖМАТЬ
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Очередная идиотка

14 минут назад
злой, плодящая по залету и за пособия.
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Отец

20 минут назад
Ужас просто,жаль ангелочка,пушистых облачков тебе маленькая Фея !
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злой

21 минуту назад
что это за мать оставить ребенка в ванной.бухие походу были.мать которой нужен ребенок не оставит его не на секунду.
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