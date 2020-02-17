Общество

17 минут назад

Синоптики продлили неблагоприятный прогноз

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#ветер
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Синоптики продлили неблагоприятный прогноз

Сегодня Главное управление МЧС РФ по Липецкой области вновь разослало экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

«По данным синоптиков,  сегодня с 18.00 и до 18.00 следующего дня в регионе ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. Ночью небольшой мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла», - говорится в предупреждении.  

Спасатели рекомендуют соблюдать  следующие меры предосторожности при усилении ветра:                   
При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра у стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам 

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. 

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. 
 
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#ветер
1

Комментарии (2)

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сонный пожарник

4 минуты назад
а кто нибудь собирается нас спасать от никотиновой зависимости
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Местный житель

8 минут назад
Вася, а ты что скажешь???
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