Синоптики продлили неблагоприятный прогноз

Сегодня Главное управление МЧС РФ по Липецкой области вновь разослало экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.



«По данным синоптиков, сегодня с 18.00 и до 18.00 следующего дня в регионе ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. Ночью небольшой мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла», - говорится в предупреждении.



Спасатели рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности при усилении ветра:

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра у стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам



В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.



При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.



