Спорт

сегодня, 11:49

Липецкие волейболистки в День святого Валентина порадовали ранней победой

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#Волейбол #"Липецк"
Липецкие волейболистки в День святого Валентина порадовали ранней победой

Заключительный тур первого этапа проходит во Владивостоке, где сейчас уже почти вечер.

У жителей нашего региона сейчас лишь первая половина рабочего дня, а волейболистки «Липецка» уже могут занести 14 февраля себе в актив.

В «День святого Валентина» во Владивостоке стартовал заключительный тур 1-го этапа Высшей лиги «А». Соперницами липчанок стали волейболистки столичного «Луча», одни из аутсайдеров турнира, сумевшие в 19-ти матчах одержать всего одну победу.

Из-за разницы во времени в 7 часов игра началась в 9:30 утра по московскому времени. Команды были явно из «разных весовых категорий», что и нашло отражение в счёте – 3:0 в пользу наших девчат.

Ни в одной из партий москвички не сумели оказать сколько-нибудь упорного сопротивления, а в одном из сетов не преодолели даже планку в десяток набранных очков – 25:17, 25:7, 25:15.

Самой результативной на площадке стала наша Ирина Сазонова, набравшая 18 очков. Капитан команды Анна Сотникова принесла в общую копилку 9 баллов.

«Липецк» продолжает уверенно идти к победе на первом этапе чемпионата. Перед последним туром наша команда на одну победу опережала конкуренток из нижегородской «Спарты». Завтра и послезавтра липчанки встретятся с волгодонским «Импульсом» и местной «Приморочкой» - победы в обеих играх гарантируют промежуточный успех, который весьма реален, ведь оставшиеся соперники входят в тройку худших команд Высшей лиги и уже ни на что не претендуют.

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#Волейбол #"Липецк"

Комментарии (12)

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валентин не святой

30 минут назад
а я свою машку 2 раза с утра поздравил по самое не хочу
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санитары

39 минут назад
урра, а не странно ли католический праздник отмечать, а свой День влюбленных не отмечать?
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санитары

42 минуты назад
урра, но еще и дебилы отмечают! А новый год в феврале с китайцами отмечаете?
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урра

49 минут назад
грешница Валентина, Сегодняшний праздник отмечают не только католики.
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всех с Днем влюбленных

51 минуту назад
Вася, Ну ты дури-то тут понаписал много... Сам выдумал?
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грешница Валентина

58 минут назад
Сегодня католический праздник, отмечаемый католиками. У православных День влюбленных 8 июля!
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Липчанин

сегодня, 13:14
Девчата молодцы!смотрел игру победили легко и элегантно)!
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Вася

сегодня, 12:57
Чего вы носитесь с этим так называемым "святым валентином". он венчал войнов гомосеков в римском войске тайно. хороши влюбленные гомесеки и т.д......
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Жути

сегодня, 12:21
чудак, вздрочни иди, а то тебе везде уже опы мерещатся
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Святой Валентин

сегодня, 12:19
Им бы в литрбол играть, а не в волейбол!
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