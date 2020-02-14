Липецкие волейболистки в День святого Валентина порадовали ранней победой

Заключительный тур первого этапа проходит во Владивостоке, где сейчас уже почти вечер.

У жителей нашего региона сейчас лишь первая половина рабочего дня, а волейболистки «Липецка» уже могут занести 14 февраля себе в актив.

В «День святого Валентина» во Владивостоке стартовал заключительный тур 1-го этапа Высшей лиги «А». Соперницами липчанок стали волейболистки столичного «Луча», одни из аутсайдеров турнира, сумевшие в 19-ти матчах одержать всего одну победу.

Из-за разницы во времени в 7 часов игра началась в 9:30 утра по московскому времени. Команды были явно из «разных весовых категорий», что и нашло отражение в счёте – 3:0 в пользу наших девчат.

Ни в одной из партий москвички не сумели оказать сколько-нибудь упорного сопротивления, а в одном из сетов не преодолели даже планку в десяток набранных очков – 25:17, 25:7, 25:15.

Самой результативной на площадке стала наша Ирина Сазонова, набравшая 18 очков. Капитан команды Анна Сотникова принесла в общую копилку 9 баллов.

«Липецк» продолжает уверенно идти к победе на первом этапе чемпионата. Перед последним туром наша команда на одну победу опережала конкуренток из нижегородской «Спарты». Завтра и послезавтра липчанки встретятся с волгодонским «Импульсом» и местной «Приморочкой» - победы в обеих играх гарантируют промежуточный успех, который весьма реален, ведь оставшиеся соперники входят в тройку худших команд Высшей лиги и уже ни на что не претендуют.