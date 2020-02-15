В России

вчера, 17:43

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6-10%

2 460
#капитальный ремонт
Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия»

Отмечается, что регионы повышают размер взносов в разное время — например, в Ульяновской области он поднимался й февраля и 1 июля 2019 года, в Кемеровской области — 1 сентября. Кроме того, во многих регионах тариф повысился также 1 января 2020 года. 

По информации Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), в 2020 году взносы уже повысили 54 субъекта, в 31 регионе они остались на прежнем уровне. Данных от Фонда содействия реформированию ЖКХ за IV квартал пока нет. 
2 460
#капитальный ремонт

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ставропольский барыга

вчера, 20:24
И Продавец слив в Эмираты... За на переживает поэтому подписал распоряжение о повышении взноса на 30% !!! АУ КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА НЕГО в СЕНТЯБРЕ ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!!!
ответить

Нюша

вчера, 19:04
Интересно, почему в Липецке у нас взнос вырос на 30%?????????
ответить

Еще в рубрике

#мошенничество
На сайтах знакомств стало больше мошенников

вчера, 17:41

В России
#снюсы
Суд закрыл магазин после отравления снюсом двух школьниц

вчера, 17:20

В России
#убийство
Жительница Кемерово нашла под своими окнами труп с отверткой в глазу

вчера, 17:16

В России
В России начали сборку нового гражданского Ил
#самолет #авиастроение
В России начали сборку нового гражданского Ил

вчера, 13:06

В России
Россияне будут голосовать по поправкам в Конституцию
#Конституция #голосование
1
Россияне будут голосовать по поправкам в Конституцию

вчера, 12:43

В России
Сбербанк опроверг утечку данных клиентов
#Сбербанк #данные #утечка
Сбербанк опроверг утечку данных клиентов

вчера, 12:38

В России