В России
вчера, 17:43
Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6-10%
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Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
Отмечается, что регионы повышают размер взносов в разное время — например, в Ульяновской области он поднимался й февраля и 1 июля 2019 года, в Кемеровской области — 1 сентября. Кроме того, во многих регионах тариф повысился также 1 января 2020 года.
По информации Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), в 2020 году взносы уже повысили 54 субъекта, в 31 регионе они остались на прежнем уровне. Данных от Фонда содействия реформированию ЖКХ за IV квартал пока нет.
Отмечается, что регионы повышают размер взносов в разное время — например, в Ульяновской области он поднимался й февраля и 1 июля 2019 года, в Кемеровской области — 1 сентября. Кроме того, во многих регионах тариф повысился также 1 января 2020 года.
По информации Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), в 2020 году взносы уже повысили 54 субъекта, в 31 регионе они остались на прежнем уровне. Данных от Фонда содействия реформированию ЖКХ за IV квартал пока нет.
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Ставропольский барыга
Нюша