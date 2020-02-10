В Сырском руднике остались неотработанными 19 заявок по теплу

Управляющая компания прочищает засоры тепловых узлов после подачи тепла.

19 заявок по отоплению от жителей Сырского рудника остались неотработанными после выходных, сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Проблема связана с тем, что после подачи тепла вместе с водой к домам подошла грязь, которая забила тепловые узлы.

- В данный момент специалисты прочищают системы отопления в оставшихся домах, - рассказали в пресс-службе мэрии. – В управляющей компании планируют, что к концу дня отопление выйдет на нормативные показатели.