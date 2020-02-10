Общество

сегодня, 10:17

В Сырском руднике остались неотработанными 19 заявок по теплу

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#Сырский рудник #отопление
В Сырском руднике остались неотработанными 19 заявок по теплу

Управляющая компания прочищает засоры тепловых узлов после подачи тепла.

19 заявок по отоплению от жителей Сырского рудника остались неотработанными после выходных, сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Проблема связана с тем, что после подачи тепла вместе с водой к домам подошла грязь, которая забила тепловые узлы.

- В данный момент специалисты прочищают системы отопления в оставшихся домах, - рассказали в пресс-службе мэрии. – В управляющей компании планируют, что к концу дня отопление выйдет на нормативные показатели.

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#Сырский рудник #отопление

Комментарии (5)

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Бывший

28 секунд назад
историк жкх, потому что те специалисты давно умерли, а в этих конторах одна родня сидит, а спецы все разбежались. А мэрии наплевать, судя по реакции и отсутствию действий.
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что дозволено юпитеру

1 минуту назад
что дозволено юпитеру, не дозволено быку, ждите в квитанциях все прорывы и ремонты, а чинуши спокойно воруют воду, и лгэк все замнет))))))
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строитель

сегодня, 10:38
В подвалах из стояков хлещет горячая вода .Заявки на подвалы не принимаются... зачем создали единую службу ?, не реагировали на подвалы. чтобы..ликвидировав службу диспетчера в УК-они реагировали на подвалы,где текут трубы..
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историк жкх

сегодня, 10:37
при таких авариях всегда был клич и по звену с каждого жека города приглашали запускать дома . а щас что? некому организовать.
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 10:31
даааа , рассказывать в пресс-службе заваркиной любят ........ гореть вам в аду все равно !!!
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