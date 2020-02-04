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20 минут назад

Врача из Красноярска оштрафовали за помощь уклонисту

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Врача из Красноярска оштрафовали за помощь уклонисту

Ему назначили шраф в 3 млн рублей

Военные контрразведчики совместно с полицией Красноярского края уличили заведующего урологическим отделением одной из красноярских больниц во взятке и постановке ложного диагноза призывнику, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.

Выяснилось, заведующий урологическим отделением «Красноярской межрайонной клинической больницы № 4» (Кутузова, 71) за вознаграждение в 50 тысяч рублей поставил призывнику ложный диагноз. Справка помогла молодому человеку получить освобождение от военной службы по призыву. В отношении врача было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ, сообщает РИА Новости.

Доктор признан виновным в получении взятки, ему назначен штраф в виде трех миллионов рублей, он лишен права заниматься врачебной деятельностью три года.
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