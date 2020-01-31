Общество

28 минут назад

Липецкое отделение ОНФ просит ответить на вопросы об общественном транспорте

8 231
#транспорт
Липецкое отделение ОНФ просит ответить на вопросы об общественном транспорте

Эксперты Липецкого регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют оценить качество пассажирских перевозок в Липецке.

Эксперты Липецкого регионального отделения ОНФ готовят рейд по работе общественного транспорта в Липецке. Одним из поводов для организации рейда стала просьба перевозчиков поднять плату за проезд. Для того, чтобы оценить уровень безопасности, доступности и комфорта подвижного состава, а также проконтролировать, как водители и кондукторы соблюдают нормы и правила нахождения на маршруте, а также составить маршрут рейда по проблемным местам, в ОНФ просят липчан принять участие в опросе (он доступен по этой ссылке).

Как пояснили в региональном отделении ОНФ, народные фронтовики уже получали жалобы от жителей на работу общественного транспорта. Также они хотят узнать, как липчане оценивают недавние изменения в работе автобусов — самих маршрутов, расписания, а также мнение жителей о качестве перевозок в целом. Один из вопросов позволит узнать, как часто водители выдают билеты пассажирам, которые оплачивают проезд наличными. 

После обработки полученных результатов общественники подготовят сводные данные с обозначением главных проблем в работе общественного транспорта Липецка. В рейд по «болевым» точкам эксперты ОНФ отправятся с представителями мэрии, профильных ведомств органов власти. 

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#транспорт

Комментарии (8)

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)))

1 минуту назад
Гость, инвалид))) ссылочка)))
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зрк

2 минуты назад
эти общественники лучше бы за экологически чистый транспорт заступились за ТРАМВАЙ.Атобусы купленные ДЕрь Мо.Грязь во всех салоеах
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Вовчик

3 минуты назад
Повышают для кого..? Простого народа, работяг -которые и так от зарплаты до зарплаты еле-еле дотягивают. У кого денег завались, те гоняют на машинах. Так-что крепимся... Если собрались повышать, значит несмотря ни на что повысят...
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Сергей 13

5 минут назад
Ollle, эт точно.При Советской власти ДТП с участием общественного транспорта-это было ЧП,а сейчас каждый день бьются и всем пофуй.
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Ollle

8 минут назад
О нашем городском транспорте лучше молчать, а то если начать о нем говорить, то его просто надо будет закрывать, как не отвечающий ГОСТам и нормам безопасности пассажиров.
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Оценка Плохо

10 минут назад
Потому что: 1. дорогой проезд. Пассажиры требуют снизить стоимость проезда до 15 рублей. 2. Поздним вечером и ночью транспорт не ходит. 3. Убили экологический чистый транспорт - троллейбус. Взамен закупили курятники со ступеньками (как можно в 21 веке производить подобные курятники?) 4. Автобусы очень грязные, как снаружи, так и внутри.
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Гость

14 минут назад
Ссылка битая.
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Фауст

18 минут назад
да пусть повышают, быстрее всё изменится
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