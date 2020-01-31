28 минут назад
Липецкое отделение ОНФ просит ответить на вопросы об общественном транспорте
Эксперты Липецкого регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют оценить качество пассажирских перевозок в Липецке.
Как пояснили в региональном отделении ОНФ, народные фронтовики уже получали жалобы от жителей на работу общественного транспорта. Также они хотят узнать, как липчане оценивают недавние изменения в работе автобусов — самих маршрутов, расписания, а также мнение жителей о качестве перевозок в целом. Один из вопросов позволит узнать, как часто водители выдают билеты пассажирам, которые оплачивают проезд наличными.
После обработки полученных результатов общественники подготовят сводные данные с обозначением главных проблем в работе общественного транспорта Липецка. В рейд по «болевым» точкам эксперты ОНФ отправятся с представителями мэрии, профильных ведомств органов власти.
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