Липецкие подростки отлично стреляют, метают ножи и дерутся (ФОТО)

Наши спортсмены здорово выступили в первенстве ЦФО по универсальному бою.

Сборная Липецкой региональной федерации универсального боя завоевала медали всех достоинств в первенстве ЦФО, которое прошло в Полянах Рязанской области по четырем возрастным группам.

Специфика универсального боя в том, что сначала соперники соревнуются на полосе препятствий, которая включает в себя стрельбу из пневматического пистолета и метание ножей, а затем выходят на ковер и выясняют отношения по правилам, близким к традиционной «рукопашке».

Самым старшим в нашей команде был Михаил Покачалов, выступавший в весовой категории до 70 кг среди юношей 18-20 лет. Он и вел команду за собой. В полнокантактной версии Михаил провел три поединка: нокаутировал соперника из Орловской области удушающим приемом победил представителя Рязани. Лишь в финале с еще одним орловчанином потребовались все три раунда, но в каждом из них преимущество Михаила было неоспоримым. Итог – первое место.







В лайт (т.е. облегченной) версии Покачалов добавил к своей награде еще и «серебро», уступив в финальной схватке представителю хозяев.

В категории 16-17 лет чемпионами по классической версии универсального боя стали Андрей Мальцев (до 65 кг, 2 победы), Антон Сушков (до 70 кг, 3 победы).

Дважды попадала на пьедестал почета Алина Пикалова (16-17 лет, до 62 кг), завоевав «серебряные» награды в классической и лайт-версиях. Причем, в «классике» победить ее смогла только действующая победительница первенства мира.







Ахмед Мирзоев (14-15 лет, до 70 кг) занял 2-е место, Александр Шадрин (18-20 лет, до 80 кг), Даниил Кобрин (12-13 лет, до 35 кг) и Вадим Крутяков (12-13 лет, до 45 кг) заняли 3-и места.

Всего первенство собрало более 350 участников из 15 регионов, что говорит о растущей популярности универсального боя.

Подготовили липецких спортсменов Евгения Покачалова, Данила Голисаев и Илья Кульков.