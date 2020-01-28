Соперники «Металлурга» потеряли главную «звезду»

У некоторых команд группы «Центр» дела совсем плохи.

Тревожные новости доносятся из стана сразу нескольких соперников липецкого «Металлурга» по группе «Центр» ПФЛ.

Вчера турнир потерял свою главную «звезду» - экс-игрока сборной России и эпатажного тренера Сергея Юрана, который покинул красногорский «Зоркий».

50-летний специалист передрался в соседние «Химки», которые к зимней паузе подошли на 3-м месте в ФНЛ, отставая от лидирующего волгоградского «Ротора» всего на 2 очка. Такой расклад еще недавно «Химки» одним из претендентов на выход в РПЛ (тем более с учетом проекта по расширению элитного дивизиона до 18 команд, прим), но и в этом подмосковном клубе отказались от амбициозных целей. Уже официально объявлено, что скоро «Химки» покинет группа ведущих игроков, а главной задачей команды станет воспитание талантливой молодежи. Такая смена вектора развития (заметили, что это словосочетание в российском футболе всегда означает лишь отказ от завоеванных позиций?!) не понравилась прежнему наставнику Андрею Талалаеву, и на его место пригласили Юрана.

К слову, вместе с химчанами уже тренируется лучший бомбардир «Центра» (13 мячей) Никита Кашаев – в любом случае, «Зоркий» уже вычеркнул его из своего заявочного листа. Команду покинули еще несколько игроков, воспитанник ЦСКА Святослав Георгиевский пока числится в команде, но вероятность, что он останется в Красногорске, равна нулю.







В первом круге наша команда победила "Зоркий" - 3:0, гости приехали в Липецк без дисквалифицированного Юрана, травмированных Кашаева и Георгиевского - как напророчили

Все это несколько облегчает задачу «Металлургу» в матче 23-го тура весенней части чемпионата (11 мая) в Красногорске, а второму бомбардиру Лиги нашему Андрею Овчинникову (11 голов) – борьбу за звание лучшего бомбардира.

И, судя по всему, совсем плохи дела у столичного «Арарата». Еще вчера телеграм-канал «Честность – не порок» сообщил, что Комиссия РФС по лицензированию приняла решение отозвать у «столичных армян» лицензию на участие в соревнованиях ПФЛ. Официальное подтверждение пока нигде не звучало, но косвенно это подтверждается тем, что «Арарат» до сихз пор не приступил к тренировкам, а в офоициальной группе команды «ВКонтакте» размещена такая картинка.





Кроме того, известно, что с начала текущего спортивного сезона игроки столичного клуба не получили ни одной зарплаты.

Если «Арарат» снимется, то во всех оставшихся матчах с его участием ему будет засчитано техническое поражение – 0:3, а соперникам, соответственно, победа. Таким образом, матч 22 тура в Липецке 4 мая не состоится, а «Металлург» получит 3 очка без игры – аккурат ко дню рождения главного тренера Сергея Машнина, которому в этот день исполнится 53 года.



Использованы фото vk.com/fczorky

