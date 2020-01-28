Прием учеников в школу на Манеже начнется в феврале

Запись на зачисление будет идти по телефону.

Предварительная запись учащихся 1-8 и 10 классов на обучение в 2020-2021 учебном году в новой школе на Манеже начнется с 3 февраля 2020 года, сообщает департамент образования администрации Липецка. Подать заявку на зачисление нужно по телефону 77-97-20 (ежедневно с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.30). Прием документов школьников начнется после получения школой лицензии.



Открытие средней общеобразовательной школы № 27, расположенной в районе ул. 50 лет НЛМК (ул. Лутова, д. 15), запланировано на 1 сентября 2020 года. Планируется, что за школой № 27 будет закреплена следующая территория города Липецка: ул. Верхняя, д. №№ 1-47, ул. Фрунзе, от д. № 57 а – до конца улицы, ул. Депутатская, от начала улицы до д. № 52, ул. Володарского, от д. № 34 – до конца улицы (четная сторона), от д. № 23 – до конца улицы (нечетная сторона), улицы 50 лет НЛМК, 2 -ая Крымская, Чкалова, Воровского, Лутова, Комсомольская, Школьная, Шмидта, Кирова, Чаплыгина, Даргомыжского, Киевская, 1-я Крымская, переулки Морозова, Кочубея, Дубинина, Джамбула, Крымский, Верхний, Верещагина.





Напомним, школу на Манеже строители должны были сдать в эксплуатацию к 2 июля 2018 года, однако работы там не завершены до сих пор. Школа на 800 мест на улице 50 лет НЛМК - типовой проект Минобразования (точно такие же - с бассейном и стадионом - введены в эксплуатацию в Задонске, в 29-м микрорайоне и микрорайоне «Елецкий» в Липецке).





