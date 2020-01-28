Липецкий финал в турнире памяти бойцов группы «Вымпел» (ФОТО)

Редко бывает, чтобы в схватке за "золото" на столь представительных соревнованиях сошлись спортсмены одной школы.

Воспитанники липецкой спортивной школы №8 «Юность» привезли домой из подмосковной Балашихи медали IV турнира по дзюдо среди юношей 2008-09 г.р., посвященного памяти подполковников ЦСН ФСБ России и группы спецназа «Вымпел» Кайтукова А. С. И Скороходова П. А.

Несмотря на конкуренцию со стороны спортсменов из нескольких регионов, в весовой категории до 42 финал получился чисто липецким. В борьбе за «золото» сошлись два наших земляка, и в итоге Егор Солопов поднялся на высшую ступень пьедестала почета, а Максим Загорский – на 2-е. Редко бывает, чтобы в финальной схватке столь представительного турнира встречались спортсмены из одного региона, тем более – одной школы. Поэтому преимещество липчан в этой весовой категории можно считать полным.







А в жизни эти парни друзья

Единственная девушка в липецкой команде Надежда Дергунова провела пять схваток – ти победы и два поражения, и в итоге осталась за чертой призеров на 5-м месте.

Фото СШ №8 «Юность»