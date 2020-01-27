Пассажир избил таксиста из-за 150 рублей

Водитель потребовал от пары оплатить время ожидания.

Мировой судья СУ № 4 Ельца вынес приговор местному жителю, которого обвинили в избиении мужчины. Ранее ельчанин уже был судим за жестокие драки. На этот раз под горячую руку спортсмена-любителя попал частный извозчик.



Преступление произошло в ночь на 20 января 2019 года. Во время прогулок по городским улицам в Ельце вечером 19 января познакомились парень и девушка. Пара (теперь уже муж и жена — прим.ред.) решила продолжить знакомство и направилась к брату девушки. Просидев в гостях почти до полуночи, парень и его спутница решили разъехаться по домам. Молодой человек вызвал такси до поселка Солидарность. Такси быстро прибыло на вызов. Таксист прождал своих пассажиров почти 20 минут. Когда пара села в такси, водитель сразу сообщил, что за ожидание им придется заплатить сверх счетчика 150 рублей. Молодого человека такая такса не устроила. Он потребовал высадить их на ближайшей остановке, в салоне машины возникла ссора. В итоге водитель попытался силой вытащить парня из автомобиля. Тот активно сопротивлялся, бил наотмашь, и, как потом сказал в суде, применял свой спортивный опыт в обороне от агрессивного таксиста. «Оборона» принесла результат. Избитый мужчина в окровавленной одежде еле добрался до дома, где его увидела жена и вызвала «скорую». Врачи госпитализировали таксиста с сотрясением мозга, множественными ушибами головы и лица, рассеченной бровью. Побитый водитель девять дней лежал в травматологическом отделении елецкой городской больницы №1, потом долго лечился у невропатолога и стоматолога.



Врачи пришли к выводу, что полученные травмы причинили легкий вред здоровью таксиста. Избитый частный извозчик, помимо уголовного преследования, потребовал от обидчика возмещения материального ущерба в 135 000 рублей, судебных расходов - 15 000 рублей и компенсации морального вреда - 100 000 рублей.



Суд приговорил ельчанина к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Кроме того, осужденный должен будет выплатить побитому мужчине 15 000 рублей компенсации морального вреда и 15 000 рублей расходов на юриста.