Общество

52 минуты назад

Пассажир избил таксиста из-за 150 рублей

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#такси #побои #драка
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Пассажир избил таксиста из-за 150 рублей

Водитель потребовал от пары оплатить время ожидания.

Мировой судья СУ № 4 Ельца вынес приговор местному жителю, которого обвинили в избиении мужчины. Ранее ельчанин уже был судим за жестокие драки. На этот раз под горячую руку спортсмена-любителя попал частный извозчик.

Преступление произошло в ночь на 20 января 2019 года. Во время прогулок по городским улицам в Ельце вечером 19 января познакомились парень и девушка. Пара (теперь уже муж и жена — прим.ред.) решила продолжить знакомство и направилась к брату девушки. Просидев в гостях почти до полуночи, парень и его спутница решили разъехаться по домам. Молодой человек вызвал такси до поселка Солидарность. Такси быстро прибыло на вызов. Таксист прождал своих пассажиров почти 20 минут. Когда пара села в такси, водитель сразу сообщил, что за ожидание им придется заплатить сверх счетчика 150 рублей. Молодого человека такая такса не устроила. Он потребовал высадить их на ближайшей остановке, в салоне машины возникла ссора. В итоге водитель попытался силой вытащить парня из автомобиля. Тот активно сопротивлялся, бил наотмашь, и, как потом сказал в суде, применял свой спортивный опыт в обороне от агрессивного таксиста. «Оборона» принесла результат. Избитый мужчина в окровавленной одежде еле добрался до дома, где его увидела жена и вызвала «скорую». Врачи госпитализировали таксиста с сотрясением мозга, множественными ушибами головы и лица, рассеченной бровью. Побитый водитель девять дней лежал в травматологическом отделении елецкой городской больницы №1, потом долго лечился у невропатолога и стоматолога.

Врачи пришли к выводу, что полученные травмы причинили легкий вред здоровью таксиста. Избитый частный извозчик, помимо уголовного преследования, потребовал от обидчика возмещения материального ущерба в 135 000 рублей, судебных расходов - 15 000 рублей и компенсации морального вреда - 100 000 рублей.

Суд приговорил ельчанина к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Кроме того, осужденный должен будет выплатить побитому мужчине 15 000 рублей компенсации морального вреда и 15 000 рублей расходов на юриста.
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#такси #побои #драка
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Комментарии (10)

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Гость

10 минут назад
Бей, насилуй, штраф 15 тысяч рублей, короче этого бычка надо также рехтануть, и 30 тысяч рублей будет не жалко
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Гость

14 минут назад
Норм так... А если таксист против его применил биту или осу то сразу тюрьма? Руки надо сломать, или вообще отрубить и это по библейски, око за око
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Таксист

16 минут назад
Налоговая, идите лесом со своими налогами
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Такси нищеброд

17 минут назад
Липчанин, ты не вминос я таксист и вожу с собой травмат на таких уродов
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Налоговая

33 минуты назад
А когда эти таксисты налог платить будут ? Бабло стерегут ,а налоговая спит.
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Пуаро

34 минуты назад
Ну, прям, не * , а детективный роман какой-то! Аж зачитаться им можно.
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Пассажир

35 минут назад
Он хотел его в баню отвезти , чтоб водитель помылся , а то от них так воняет.
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Липчанин

37 минут назад
За 20 мин 150 р ,какой-то странный тариф ожидания ,? И с сотресением мозга ехал до дома за рулём., те подвергал окружающих опасности, да его самого судить надо.
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Мещер

41 минуту назад
За 15 т.р. можете нас от..ть.
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Пашка Шкет

43 минуты назад
Я в таксти когда денег нету член отсасываю,либо вдуть мне предлогаю.
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