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Общество
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сегодня, 13:17
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Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Липецкой области
Тысячи вакансии соискателям рабочих мест представят более 150 компаний.
Для ярмарки выбраны 20 площадок, на ней можно побывать и онлайн — с помощью платформы «Работа России».
В Липецке основные события ярмарки развернутся в ТЦ «Европа» на улице Советской, 66 и Центре молодежной карьеры — в Студенческом городке, 24. В торговом центре ждут взрослых соискателей рабочих мест, а в Центре — школьников и студентов.
На площадке для взрослых, в ТРЦ «Европа», можно пройти собеседование с представителями работодателей, проконсультироваться по вакансиям, обучению на различные специальности.
В Центре молодежной карьеры для школьников и студентов пройдут ярмарка учебных мест, мастер-классы, профориентационные тесты, тренинги по составлению резюме и виртуальные экскурсии на предприятия.
— Всероссийская ярмарка вакансий — уникальная возможность найти работу, получить новые знания, пройти профориентацию и расширить профессиональные горизонты. Приглашаем всех желающих принять участие в этом значимом событии! — пригласила липчан на ярмарку вице-губернатор Ольга Белоглазова.
Ярмарка проводится в рамках нацпроекта «Кадры». В 2024 году благодаря ей работу нашли более 1600 человек.
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