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сегодня, 13:17
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Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Липецкой области

Тысячи вакансии соискателям рабочих мест представят более 150 компаний.

18 апреля с 10:00 до 15:00 во всех районах Липецкой области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства, где 150 компаний представят более 10 000 вакансий с зарплатой от 50 до 250 тысяч рублей.

Для ярмарки выбраны 20 площадок, на ней можно побывать и онлайн — с помощью платформы «Работа России».

В Липецке основные события ярмарки развернутся в ТЦ «Европа» на улице Советской, 66 и Центре молодежной карьеры — в Студенческом городке, 24. В торговом центре ждут взрослых соискателей рабочих мест, а в Центре — школьников и студентов.

На площадке для взрослых, в ТРЦ «Европа», можно пройти собеседование с представителями работодателей, проконсультироваться по вакансиям, обучению на различные специальности.

В Центре молодежной карьеры для школьников и студентов пройдут ярмарка учебных мест, мастер-классы, профориентационные тесты, тренинги по составлению резюме и виртуальные экскурсии на предприятия.

— Всероссийская ярмарка вакансий — уникальная возможность найти работу, получить новые знания, пройти профориентацию и расширить профессиональные горизонты. Приглашаем всех желающих принять участие в этом значимом событии! — пригласила липчан на ярмарку вице-губернатор Ольга Белоглазова.

Ярмарка проводится в рамках нацпроекта «Кадры». В 2024 году благодаря ей работу нашли более 1600 человек.
ярмарка трудоустройства
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Министр аттракционов
23 минуты назад
Хорошая новость .
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Гость
40 минут назад
Зарплаты, от 20 до 25т, есть желающие? Вакансии, более, менее оплачиваемые, не выставляют на торги, их передают по наследству
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Воспитатель
41 минуту назад
Отлично! Нужно срочно посетить волшебную ярмарку, потому что работать воспитателем пятидневку по 12 часов и за такую зарплату (42 тыс еле платят) - это уже за гранью!
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