Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Липецкой области

Тысячи вакансии соискателям рабочих мест представят более 150 компаний.

18 апреля с 10:00 до 15:00 во всех районах Липецкой области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства, где 150 компаний представят более 10 000 вакансий с зарплатой от 50 до 250 тысяч рублей.Для ярмарки выбраны 20 площадок, на ней можно побывать и онлайн — с помощью платформы «Работа России».В Липецке основные события ярмарки развернутся в ТЦ «Европа» на улице Советской, 66 и Центре молодежной карьеры — в Студенческом городке, 24. В торговом центре ждут взрослых соискателей рабочих мест, а в Центре — школьников и студентов.На площадке для взрослых, в ТРЦ «Европа», можно пройти собеседование с представителями работодателей, проконсультироваться по вакансиям, обучению на различные специальности.В Центре молодежной карьеры для школьников и студентов пройдут ярмарка учебных мест, мастер-классы, профориентационные тесты, тренинги по составлению резюме и виртуальные экскурсии на предприятия.— Всероссийская ярмарка вакансий — уникальная возможность найти работу, получить новые знания, пройти профориентацию и расширить профессиональные горизонты. Приглашаем всех желающих принять участие в этом значимом событии! — пригласила липчан на ярмарку вице-губернатор Ольга Белоглазова.Ярмарка проводится в рамках нацпроекта «Кадры». В 2024 году благодаря ей работу нашли более 1600 человек.