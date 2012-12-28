Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова: «Я под впечатлением от того, что увидела!»
При ремонте дороги на улице Свердлова подрядчик мэрии забрызгал машины липчан битумной эмульсией
На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях
Происшествия
124
41 минуту назад
37-летний рецидивист попался на наркотиках и краже робота-пылесоса
У мужчины нашли 10 разовых доз наркотика.
По данным следствия, в мае 2024 года полицейские задержали его за размещением «закладок». У липчанина изъяли десять разовых доз наркотического средства. А после также выяснилось, что мужчина ранее украл робот-пылесос из магазина «Магнит».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры, задержанный пояснил, что купил наркотики для личного потребления. Но следствие полагает, что в составе преступной группы он все же занимался распространением наркотиков в Липецке.
Мужчина ранее уже судим за грабежи и хранение наркотиков, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
0
0
0
1
0
Комментарии