37-летний рецидивист попался на наркотиках и краже робота-пылесоса

У мужчины нашли 10 разовых доз наркотика.

В Липецке передано в суд уголовное дело 37-летнего мужчины, обвиняемого в распространении наркотиков (по пунктам «а, г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ) и краже (по части первой статьи 158 УК РФ).По данным следствия, в мае 2024 года полицейские задержали его за размещением «закладок». У липчанина изъяли десять разовых доз наркотического средства. А после также выяснилось, что мужчина ранее украл робот-пылесос из магазина «Магнит».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры, задержанный пояснил, что купил наркотики для личного потребления. Но следствие полагает, что в составе преступной группы он все же занимался распространением наркотиков в Липецке.Мужчина ранее уже судим за грабежи и хранение наркотиков, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.