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Госдума одобрила поправки в Конституцию
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Документ прошел первое чтение.
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 23 января, приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». За законопроект проголосовало 432 депутата, против и воздержавшихся нет.В поддержку документа высказались все четыре фракции. "Единая Россия" и оппозиция в Госдуме консолидированно поддержали поправки к Конституции. Лидеры оппозиции при этом предложили дополнить основной закон положениями, затрагивающими статьи, изменение которых выходит за рамки инициативы президента, уточняет ТАСС.
Второе чтение поправок в Конституцию запланировано на 11 февраля. 20 января он был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным, а накануне рассмотрен профильным Комитетом по государственному строительству и законодательству, сообщается на сайте ГД РФ. Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» предусматривает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 основного закона.
Текст документа предусматривает ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ.
Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента — премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет основного закона страны над международными соглашениями, отмечают «Известия».
Законопроект также подразумевает закрепление регулярной индексации пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не меньше прожиточного минимума трудоспособного населения.
Второе чтение поправок в Конституцию запланировано на 11 февраля. 20 января он был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным, а накануне рассмотрен профильным Комитетом по государственному строительству и законодательству, сообщается на сайте ГД РФ. Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» предусматривает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 основного закона.
Текст документа предусматривает ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ.
Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента — премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет основного закона страны над международными соглашениями, отмечают «Известия».
Законопроект также подразумевает закрепление регулярной индексации пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не меньше прожиточного минимума трудоспособного населения.
232