В России

сегодня, 15:45

Госдума одобрила поправки в Конституцию

232
#Конституция
Госдума одобрила поправки в Конституцию

Документ прошел первое чтение.

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 23 января, приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». За законопроект проголосовало 432 депутата, против и воздержавшихся нет.В поддержку документа высказались все четыре фракции. "Единая Россия" и оппозиция в Госдуме консолидированно поддержали поправки к Конституции. Лидеры оппозиции при этом предложили дополнить основной закон положениями, затрагивающими статьи, изменение которых выходит за рамки инициативы президента, уточняет ТАСС.

Второе чтение поправок в Конституцию запланировано на 11 февраля. 20 января он был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным, а накануне рассмотрен профильным Комитетом по государственному строительству и законодательству, сообщается на сайте ГД РФ. Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» предусматривает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 основного закона.

Текст документа предусматривает ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ.

Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента — премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет основного закона страны над международными соглашениями, отмечают «Известия».

Законопроект также подразумевает закрепление регулярной индексации пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не меньше прожиточного минимума трудоспособного населения.
232
#Конституция

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Многодетная мать убила двоих детей
#убийство
Многодетная мать убила двоих детей

сегодня, 16:57

В России
Друзья-подростки хотели взорвать школу и убить учеников
#организация теракта
Друзья-подростки хотели взорвать школу и убить учеников

сегодня, 16:51

В России
Мать «изгоняла демонов» из сына хоккейной клюшкой и сильнодействующими лекарствами
#избиение #истязание
Мать «изгоняла демонов» из сына хоккейной клюшкой и сильнодействующими лекарствами

сегодня, 16:16

В России
Путин расчувствовался в Израиле
#памятник #Владимир Путин #Великая Отечественная война
Путин расчувствовался в Израиле

сегодня, 16:07

В России
Найден сайт «минирования» России
#телефонный терроризм
Найден сайт «минирования» России

сегодня, 15:37

В России
Греф может уйти из Сбербанка
#Греф #Сбербанк. акции
Греф может уйти из Сбербанка

сегодня, 15:31

В России