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28 минут назад

Донбасс впишут в Конституцию как субъекты РФ

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Об этом сообщил депутат Госдумы


Республики Донбасс будут вписаны в новую редакцию Конституции России вместе с Крымом и приобретут статус субъектов. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Козенко на митинге в честь годовщины Переяславской рады, который прошел в Симферополе.

"Крым сегодня - субъект России, а Донецк и Луганск, я уверен, - особенные субъекты Российской Федерации. Уверен в том, что слова Донецкая и Луганская народная республики будут вписаны в Конституцию Российской Федерации, как полноправные её субъекты", - рассказал Козенко.

"Своим примером мы хотим показать всем соотечественникам на Украине, что нужно восстанавливать историческую справедливость... Искренне уверен, что это произойдёт и мы будем вместе едины и будем жить в рамках единого, великого, могучего государства", - добавил Козенко.


Источник: www.pravda.ru

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