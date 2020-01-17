В России

сегодня, 15:52

Бойцовская собака искусала шестерых детей в школе

1 211
#школа
Бойцовская собака искусала шестерых детей в школе

Животное принадлежит семье старшеклассника.

Вчера днем в здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в городе Вытегры забежала собака бойцовской породы и покусала шестерых учеников начальных классов, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Собака принадлежит местной жительнице. После случившегося сын владелицы собаки, ученик старших классов этой же школы, вывел животное из здания. Пострадавшим детям потребовалась медицинская помощь.

Прокуратурой Вытегорского района организована проверка. В ее ходе будет дана оценка, в том числе действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность нахождения детей в школе.
1 211
#школа

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Жительницу

23 минуты назад
за жопу и в тюрягу хотя бы лет на пять !
ответить

Еще в рубрике

Ливийский генерал поблагодарил Путина
#Ливия #Путин
Ливийский генерал поблагодарил Путина

сегодня, 15:41

В России
В администрации губернатора начал работать робот
#робот
В администрации губернатора начал работать робот

сегодня, 15:32

В России
В России зафиксирована первая смесь от снюса
#снюс
В России зафиксирована первая смесь от снюса

сегодня, 15:22

В России
Мать полгода избивала дочь-школьницу
#избиение
1
Мать полгода избивала дочь-школьницу

сегодня, 15:12

В России
Россия вложила в госдолг США еще $794 млн
#инвестиции #госдолг
Россия вложила в госдолг США еще $794 млн

сегодня, 15:01

В России
Премьер-министр подал в отставку
#отставка #Зеленский
Премьер-министр подал в отставку

сегодня, 14:54

В России