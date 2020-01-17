Бойцовская собака искусала шестерых детей в школе

Животное принадлежит семье старшеклассника.

Вчера днем в здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в городе Вытегры забежала собака бойцовской породы и покусала шестерых учеников начальных классов, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.



Собака принадлежит местной жительнице. После случившегося сын владелицы собаки, ученик старших классов этой же школы, вывел животное из здания. Пострадавшим детям потребовалась медицинская помощь.



Прокуратурой Вытегорского района организована проверка. В ее ходе будет дана оценка, в том числе действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность нахождения детей в школе.