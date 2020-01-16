Липецкий хоккеист дебютировал в КХЛ и жестко прошёлся в интервью по родному городу (ФОТО)

Карьера талантливого хоккеиста резко пошла в гору.

22-летний воспитанник липецкого Владимир Бобыёв провел свой первый матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе челябинского «Трактора».

Дебют липчанина пришелся на южно-уральское «дерби»: «Трактор» в домашнем матче победил магнитогорский «Металлург» -2:1.

Новобранец Бобылёв выходил в четвертом звене, провёл на льду 11 минут 44 секунды, один раз бросил по чужим воротам, отметился одним силовым приемом и заработал две минуты штрафа. Владимир пять раз вставал на точку вбрасывания, но пока проиграл все розыгрыши шайбы в КХЛ. Партнёрами по «тройке» у него были Александр Тридчиков и знакомый нашим болельщикам Никита Комаров, который выступал за «Липецк» в Высшей лиге в сезоне 2014/15.

Напомним, что Бобылёв начинал сезон в системе уфимского «Салавата Юлаева», но выступал лишь за его фарм-клуб нефтекамский «Торос» в Высшей лиге – 36 матчей, 19 (8+11 очков). Перед Новым Годом Бобылёва обменяли в систему «Трактора», где он успел провести в ВХЛ три матча за «Челмет», в которых забросил две шайбы, и обратил на себя внимание тренеров главной команды. Вполне возможен выход Бобылёва на лед и в сегодняшнем матче в Нефтекамске против «Нефтехимика» (начало в 19:00).







Отметим, что «Трактор» в нынешнем сезоне замыкает турнирную таблицу в Восточной конференции ВХЛ, но с другой стороны в не хватающей звезд с неба команде проще будет проявить себя молодому хоккеисту и, возможно, закрепиться в КХЛ.

А накануне дебюта один из самых перспективных воспитанников липецкой СДЮЩОР №11 последних лет дал интервью челябинским журналистам, в котором рассказал и о хоккее на его малой родине.

- Развалили там его (хоккей, прим.) в последнее время. Куда-то делся, потерялся. В Липецке была команда ВХЛ, но финансирование прекратили. Денег нет, чтобы содержать команду. Там есть молодёжка и школа. Ничего не осталось. Обещают вернуть. В Липецке строят большой дворец. Пришёл новый губернатор, которому небезразличен спорт. Вроде, должны всё восстановить, - поведал Бобылёв.

Правда, минимум, в одной вещи он ошибся – большой дворец в Липецке прекратили строить. На месте спортивного комплекса «Катящиеся камни» никакой стройки с прошлого года не идёт.



Бобылёв (крайний справа) на скамейке команды главной лиги России. А в Липецке играть не мог бы - у нас нет взрослой хоккейной команды.

