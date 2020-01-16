В России
сегодня, 17:09
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
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Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН.
В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы. Стоимость жилья будет увеличиваться из-за перехода на эскроу-счета, снижения объемов предложения и ипотечных ставок.
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения были переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
В связи с этим аналитики рекомендовали не откладывать покупку недвижимости. Так, можно дождаться более выгодных условий по ипотеке, но стоит учитывать, что подорожание жилья нивелирует снижение ставок. В более долгосрочной перспективе эксперты ожидают нехватку новостроек, что будет способствовать дальнейшему росту цен.
В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы. Стоимость жилья будет увеличиваться из-за перехода на эскроу-счета, снижения объемов предложения и ипотечных ставок.
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения были переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
В связи с этим аналитики рекомендовали не откладывать покупку недвижимости. Так, можно дождаться более выгодных условий по ипотеке, но стоит учитывать, что подорожание жилья нивелирует снижение ставок. В более долгосрочной перспективе эксперты ожидают нехватку новостроек, что будет способствовать дальнейшему росту цен.
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