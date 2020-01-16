Погода в Липецке

58 минут назад

В Липецке крепчает ветер

2 593
#ветер
1
В Липецке крепчает ветер
В  ближайшие 1-3 часа и сохранением в течение дня в Липецке и области ожидается усиление юго-западного  ветра: скорость его порывов составит 15-18 м/с. 
2 593
#ветер
1

Комментарии (2)

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Писаки

42 минуты назад
Маразм крепчает, а ветер усиливается.
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Денис

49 минут назад
Ветер, ветер ты могуч..
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