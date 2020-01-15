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20 минут назад
Певец Серов получил ранение в ногу
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Артист попал в перестрелку в кафе.
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе. Сначала у него завязалась беседа на повышенных тонах с компанией, отдыхавшей за соседним столиком.
- Вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу! - рассказал изданию Александр Серов.
Певца доставили на скорой помощи в институт хирургии им. Вишневского, где врачи извлекли пулю. Здоровью певца в настоящее время ничего не угрожает, однако он проходит реабилитацию после ранения и немного прихрамывает. По словам Серова, в полицию о произошедшем он не заявлял, так как компания с его обидчиком после инцидента сразу разбежалась, отмечает РБК.
- Вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу! - рассказал изданию Александр Серов.
Певца доставили на скорой помощи в институт хирургии им. Вишневского, где врачи извлекли пулю. Здоровью певца в настоящее время ничего не угрожает, однако он проходит реабилитацию после ранения и немного прихрамывает. По словам Серова, в полицию о произошедшем он не заявлял, так как компания с его обидчиком после инцидента сразу разбежалась, отмечает РБК.
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