На обрабатывающих производствах больше половины липчан работают во вредных условиях

На обрабатывающих производствах каждый второй липчанин, или 52,2% работал во вредных или опасных условиях труда. На предприятиях по добыче полезных ископаемых доля таких мест была выше — 57,5%, сообщает Росстат в исследовании труда и занятости в России на начало 2019 года.

Труд в сфере добычи полезных ископаемых оказался в Липецкой области самым опасным, предприятия обрабатывающих производств были вторыми по количеству мест с вредными или опасными условиями. В компаниях по транспортировке и хранению во вредных условиях трудились 32,3% работников, чуть меньше их доля оказалась на предприятиях по водоснабжению, водоотведению, сбору и утилизации отходов (31,8%). Самой безопасной оказалась работа в сфере информационных технологий и связи — там доля рискующих своим здоровьем составила 2%.



Из 566,1 тысячи работающих больше всего липчан были заняты в сфере торговли и ремонте автотранспорта (106 тысяч), а также на обрабатывающих производствах (101,9 тысяч). Полезные ископаемые добывали 2,9 тысячи липчан. Снабжали водой, занимались сбором и утилизацией отходов 8,9 тысяч человек. В компаниях по транспортировке и хранению работали 36,4 тысячи человек.



Между тем, после новогодних каникул медосмотры для работников тяжелых, вредных и опасных профессий проходят по обновленным правилам - 7 января вступил в силу приказ Минздрава России, которым внесены изменения в порядок проведения обязательных медицинских осмотров при поступлении на работу и работе с вредными условиями труда.



Теперь при проведении медосмотра могут учитывать «свежие» (не больше года) результаты ранее проведенных осмотров и диспансеризации. Для уточнения диагноза могут запросить сведения о здоровье работника у поликлиники по месту жительства или прикрепления. Установлен минимум обследований, который проводится всем работникам – как во время предварительного осмотра, так и во время периодического. Его расширили за счет анкетирования, расчета индекса массы тела, измерения артериального давления, определения сердечно-сосудистого риска, измерения внутриглазного давления (последнее – после 40 лет). Подобное изменение сближает медосмотр на работе с диспансеризацией в поликлинике. В заключении теперь указывают не только факт выявления медпротивопоказания, но перечисляют вредные факторы или виды работ, в отношении которых выявили эти противопоказания.



Если медосмотр выявил у работника противопоказания к выполнению отдельных видов работ, его направляют для проведения экспертизы профессиональной пригодности, также работник в течение месяца направляется в центр профпатологии, если есть подозрение на связь заболевания с профессией. Все данные осмотров сохранятся - если работодатель поменял медорганизацию, или компания ликвидируется, то медкарта работника должна быть передана в центр профпатологии своего региона.



