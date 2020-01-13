Погода в Липецке

33 минуты назад

В Липецке будет скользко

312
#гололед
В Липецке будет скользко
В ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня в Липецке ожидается гололед. Об этом предупреждает ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
312
#гололед

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