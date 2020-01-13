Общество

сегодня, 10:13

Жильцы многоквартирного дома жалуются на фекальный бассейн и вонь нечистот

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#ЖКХ #засор
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Жильцы многоквартирного дома жалуются на фекальный бассейн и вонь нечистот

Подвал многоэтажки затопило нечистотами.

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Жильцы дома №35 по проспекту 60 лет СССР прислали в редакцию GOROD48 видео снятое в подвале многоэтажки. На записи - льющиеся из лопнувшей трубы нечистоты. Вонь от них пропитала весь дом.

- Подвал затоплен, вода стоит по щиколотку. Но это еще не самое страшное, - утверждают жильцы дома. - В подвале под лифтовой из лопнувшей трубы текут канализационные стоки.

Жильцы дома утверждают, что управляющая компания «Стахановская», обслуживающая дом, уже полгода не может навести порядок в подвале и устранить фекальный бассейн.

- Ну, это неправда, - ответили нам в УК «Стахановская». Сотрудники управляющей компании сообщили, что «ситуация, наверное, находится под контролем»: «Да, случаются засоры, ведь люди бросают в унитаз все подряд. Когда все подсохнет, почистим».

Фото: https://simplesuccessplans.com/
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#ЖКХ #засор
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Комментарии (12)

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Житель Липецка

2 минуты назад
Да едс заявки принимает -а исполнять их не кому УК разграблены --пользуясь хаосом УК собирют деньги с жильцов и ничего не делают.
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житель

14 минут назад
в нашем доме мы 20 лет дышали фикалами пока в нашем доме были УК ЛОККИ и * .. королевские жопол..зы. а выбрали компанию ООО УК Парус и все "разрулили" в один миг. Теперь бы заварить бы мусоропровод, которому 30 лет, он весь сгнил и провонял, так как годами впитывал отюросы. Но с нашими жильцами ?????????. лучше будем дышать заразой, но ж..у не поднимем ВОоооооооооо
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Ваш

16 минут назад
А пря Хрущяве в туалет ходили на поле, в кукурузу
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Гость

19 минут назад
Все нормальные слесари ушли с ЖЭКов,так как им мало платят,ещё с задержками и по 2 месяца недоплачивают !!!Кто будет работать?
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Ваш

25 минут назад
А пря Сталяне в туалет ходили на улицу, в очко
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Я

29 минут назад
Пенсионер, а никогда.
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Анна

34 минуты назад
Зато ЕДС создали, неизвестно для чего, раньше хоть с аварийкой договориться можно было, теперь вообще хаос, создали посредников, ни за что не отвечающих, только и твердят что они тупо заявки принимают, а кто их исполняет -неизвестно
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Нет ничего омерзительнее чем

41 минуту назад
корчиться , абсолютно не естественно , играть да еще с холодным взглядом !!! Уберите прочь это фото с бездарем ,отвратительно играющий мужик !!! Фу ! Фу ! Фу !
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Просто красавцы

42 минуты назад
"Ситуация, наверное, под контролем", "подсохнет - уберем" - как перестать ржать? Где госжилинспекция и прокуратура - или они все еще отмечают? За такие фокусы как минимум управляшке штраф и предупреждение
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пловец

44 минуты назад
Повезло жильцам - бассейн рядом с домом
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