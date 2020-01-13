Общество
сегодня, 10:13
Жильцы многоквартирного дома жалуются на фекальный бассейн и вонь нечистот
Подвал многоэтажки затопило нечистотами.
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Жильцы дома №35 по проспекту 60 лет СССР прислали в редакцию GOROD48 видео снятое в подвале многоэтажки. На записи - льющиеся из лопнувшей трубы нечистоты. Вонь от них пропитала весь дом.
- Подвал затоплен, вода стоит по щиколотку. Но это еще не самое страшное, - утверждают жильцы дома. - В подвале под лифтовой из лопнувшей трубы текут канализационные стоки.
Жильцы дома утверждают, что управляющая компания «Стахановская», обслуживающая дом, уже полгода не может навести порядок в подвале и устранить фекальный бассейн.
- Ну, это неправда, - ответили нам в УК «Стахановская». Сотрудники управляющей компании сообщили, что «ситуация, наверное, находится под контролем»: «Да, случаются засоры, ведь люди бросают в унитаз все подряд. Когда все подсохнет, почистим».
Фото: https://simplesuccessplans.com/
Жильцы дома №35 по проспекту 60 лет СССР прислали в редакцию GOROD48 видео снятое в подвале многоэтажки. На записи - льющиеся из лопнувшей трубы нечистоты. Вонь от них пропитала весь дом.
- Подвал затоплен, вода стоит по щиколотку. Но это еще не самое страшное, - утверждают жильцы дома. - В подвале под лифтовой из лопнувшей трубы текут канализационные стоки.
Жильцы дома утверждают, что управляющая компания «Стахановская», обслуживающая дом, уже полгода не может навести порядок в подвале и устранить фекальный бассейн.
- Ну, это неправда, - ответили нам в УК «Стахановская». Сотрудники управляющей компании сообщили, что «ситуация, наверное, находится под контролем»: «Да, случаются засоры, ведь люди бросают в унитаз все подряд. Когда все подсохнет, почистим».
Фото: https://simplesuccessplans.com/
Житель Липецка
житель
Ваш
Гость
Ваш
Я
Анна
Нет ничего омерзительнее чем
Просто красавцы
пловец