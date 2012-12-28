В ногу разнорабочего впился деревянный брусок: он получит компенсацию в 300 000 рублей

Но иск был заявлен на полтора миллиона.

Липецкий районный суд рассмотрел гражданское дело об установлении факта трудовых отношений и взыскании компенсации морального вреда за производственную травму.Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, этот несчастный случай произошёл 17 августа 2024 года. Мужчина после расторжения трудового договора продолжил работать разнорабочим и пилил бревна на распиловочном станке. В процесс распила одно бревно соскочило с установки и деревянный брусок впился в ногу разнорабочему.В медучреждение мужчина был доставлен с инородным телом в области правого колена. Ему диагностировали рвано-ушибленную рану в области правого подколенного сустава.При расследовании инцидента был сделан вывод, что несчастный случай произошел из-за недостаточных мер безопасности со стороны работодателя, и прокуратура Добровского района обратилась в суд с требованием установить факт трудовых отношений и взыскать с организации компенсацию морального вреда в полтора миллиона рублей. Суд установил факт наличия трудовых отношений, но снизил размер компенсации до 300 тысяч рублей.Решение ещё не вступило в силу.