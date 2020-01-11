Общество

сегодня, 18:28

В Липецкой области перевернулся микроавтобус с многодетной семьей: погиб четырёхлетний мальчик

11 1433
#авария #ДТП
1
В Липецкой области перевернулся микроавтобус с многодетной семьей: погиб четырёхлетний мальчик

Еще трое детей получили легкие травмы.

Сегодня в Задонском районе Липецкой области на 420-м километре трассы «Дон» опрокинулся микроавтобус «Тойота Альфард». В машине находилась многодетная семья - родители и четверо их детей.

- На месте аварии работает следственно-оперативная группа из сотрудников полиции. По предварительным данным, водитель микроавтобуса - отец семейства не справился с управлением, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - В аварии получил смертельные травмы четырехлетний мальчик, он умер в машине «скорой» по пути в больницу.  Трое детей 12, 10 и 7 лет травмированы незначительно. Взрослые не пострадали.

фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.








img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
11 1433
#авария #ДТП
1

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

7-иЦветOFF

3 минуты назад
Жаль, малыша... Соболезную!
ответить

Введите ваше имя

6 минут назад
В такую погоду даже, профессионалные водители предпочитают переждать.
ответить

гозть

6 минут назад
соболезную, под эти ассистенты ещё бы хорошие ровные дороги...понаделали всяких помощников электронных вот человек и теряет бдительность доверяя системам безопасности, электронике как результат...сочувствую это страшно...
ответить

Дидро

8 минут назад
Не стоит осуждать. Родители уже осудили себя сами. Соболезнования....
ответить

Гость

10 минут назад
Соболезную очень,земля пухом малышу!
ответить

соболезную

15 минут назад
Вроде приличный авто,есть все ассистенты безопасности,не таз все же....
ответить

Лучше бы сутки

21 минуту назад
Потеряли, теперь всю жизнь с этим жить
ответить

О детях бы подумали

22 минуты назад
Куда вы в такую погоду попёрлись?!!!!
ответить

Гость

26 минут назад
Кошмар! В такую погоду только пешком или на санках надо передвигаться!
ответить

Арамис

32 минуты назад
Ну куда в такую погоду ехать?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Пусть перестанут ставить автомобили в нашем подъезде!» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
61
«Пусть перестанут ставить автомобили в нашем подъезде!» (ФОТО)

сегодня, 16:49

Общество
На борьбу со снегом в Липецке вышли 150 дворников и 70 единиц техники
#снегопад
52
На борьбу со снегом в Липецке вышли 150 дворников и 70 единиц техники

сегодня, 14:11

Общество
В Липецкой области ожидается снегопад
#снег #гололед
36
В Липецкой области ожидается снегопад

сегодня, 10:28

Общество
Белоруссия пыталась поставить в Липецк запрещенную к ввозу в Россию рыбу
43
Белоруссия пыталась поставить в Липецк запрещенную к ввозу в Россию рыбу

сегодня, 07:56

Общество
В ЛГПУ создана лаборатория по изучению влияние гаджетов на усвоение знаний
#ЛГПУ
18
В ЛГПУ создана лаборатория по изучению влияние гаджетов на усвоение знаний

сегодня, 07:30

Общество
С начала года в рамках аварийного ремонта привели в порядок около 200 кв.м. липецких дорог
#дорожные работы
25
С начала года в рамках аварийного ремонта привели в порядок около 200 кв.м. липецких дорог

вчера, 16:56

Общество