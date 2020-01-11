В Липецкой области перевернулся микроавтобус с многодетной семьей: погиб четырёхлетний мальчик

Еще трое детей получили легкие травмы.

Сегодня в Задонском районе Липецкой области на 420-м километре трассы «Дон» опрокинулся микроавтобус «Тойота Альфард». В машине находилась многодетная семья - родители и четверо их детей.



- На месте аварии работает следственно-оперативная группа из сотрудников полиции. По предварительным данным, водитель микроавтобуса - отец семейства не справился с управлением, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - В аварии получил смертельные травмы четырехлетний мальчик, он умер в машине «скорой» по пути в больницу. Трое детей 12, 10 и 7 лет травмированы незначительно. Взрослые не пострадали.



фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.

















