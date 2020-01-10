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25-летний парень ударил мать табуреткой по голове
Полицейские направили в суд дело 25-летнего ранее судимого жителя Липецка, которого обвиняют в умышленном причинение легкого вреда здоровью.
- В октябре 2019 года пьяный обвиняемый ударил мать кухонной табуреткой по голове. Женщину госпитализировали с травмами, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
В соответствии с заключением эксперта здоровью женщины был причинен легкий вред.
Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.