25-летний парень ударил мать табуреткой по голове

Полицейские направили в суд дело 25-летнего ранее судимого жителя Липецка, которого обвиняют в умышленном причинение легкого вреда здоровью.

- В октябре 2019 года пьяный обвиняемый ударил мать кухонной табуреткой по голове. Женщину госпитализировали с травмами, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В соответствии с заключением эксперта здоровью женщины был причинен легкий вред.

Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.