Липецкий каратист победил соперника быстрее, чем герои фильма «Кровавый спорт» (ФОТО)

Сергей Дубин умудрился нокаутировать противника всего за 3 секунды.

Сборная липецкого клуба «Белый Тигр» добилась внушительных результатов в открытом первенстве Тамбовской области по коикусинкай.

На татами в Тамбове «тигры» разных возрастов завоевали 10 «золотых», 13 «серебряных» и 9 «бронзовых» медалей.

Победителем соревнований стал липчанин Сергей Дубин, который получил от организаторов еще и специальный приз за самый короткий победный бой. Сергей установил, пожалуй, «вечный» рекорд, красивым ударом ноги отправив соперника в нокаут спустя всего 3 секунды после начала поединка. Это даже быстрее, чем показано в классическом боевике про единоборства «Кровавый спорт». Там главный антигерой Чонг Ли (играет актер Боло Янг) побеждает своего соперника за 14,8 секунды, и это провозглашают мировым рекордом. Следом Фрэнк Дюкс (Жан-Клод Ван Дамм) нокаутирует соперника за 12,2 секунды.

В соревнованиях в Тамбове приняли участие более 300 бойцов в возрасте от 6 до 17 лет.







Победоносная команда "Белого тигра"

